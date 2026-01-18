Con granadas destruyeron tumba de un hombre en el sur de Bolívar

El cadáver correspondía a Chacon Sampayo, conocido en la zona con el alias de ‘Chato’, señalado de presuntos actos criminales en el sur del departamento de Bolívar.

El hombre fue asesinado el pasado 13 de enero en un establecimiento del municipio de Santa Rosa del Sur en el sector conocido como ‘Los Mangos’. Al otro día fue sepultado en el cementerio de su natal Tiquisio y a la mañana siguiente su tumba fue encontrada destruida con granadas de fragmentación y el cadáver quedó al descubierto en medio de los escombros.

Hace un mes, su compañera sentimental oriunda de Bogotá, Mademis Vanesa Julio Ruiz, de 21 años de edad, fue raptada del billar donde laboraba por hombres armados y luego su cadáver fue encontrado en zona rural del corregimiento de Canelos.