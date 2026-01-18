Capturan a hombre que asesinó a otro por pedirle que no lanzara pólvora en La Ceja

Capturan al hombre que asesinó a otro porque le pidió que no lanzara pólvora en La Ceja. Foto: Policía Ant.

La Ceja, Antioquia

Las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables del homicidio de Jhony Alejandro Quirama Gaviria, ocurrido el pasado 8 de diciembre de 2025, en medio de la celebración del Día de las Velitas, en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño.

La víctima fue atacada con arma blanca luego de pedirle a un grupo de jóvenes que no lanzaran pólvora cerca de niños y habitantes del barrio El Edén, lo que desató una riña que terminó en su muerte.

La Administración Municipal de La Ceja destacó el resultado como un paso importante en la lucha contra la impunidad. La alcaldesa María Ilbed Santa aseguró que este caso envía un mensaje contundente contra la violencia.

“Este esclarecimiento demuestra que en La Ceja trabajamos para que los hechos violentos no queden en la impunidad y para proteger la vida de nuestros ciudadanos”, señaló la mandataria.

Rechazo al hecho de violencia

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a rechazar la violencia y la intolerancia, y a resolver los conflictos de manera pacífica, especialmente durante celebraciones en las que se presenta el uso de pólvora.

Durante la temporada de fin y comienzo de año, 204 personas terminaron lesionadas por la quema de pólvora en el departamento de Antioquia, siendo 66 de estos casos, menores de edad.