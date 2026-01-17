Qué pasa si se envía dinero a un número que no tiene Nequi: ¿se pierde la plata?

Actualmente Nequi es, sin duda alguna, una de las aplicaciones electrónicas financieras, conocidas también como billeteras digitales, más utilizadas en Colombia por cuenta de su fácil utilización y amplia gama de servicios que dejan que los millones de clientes que ya tienen una cuenta activa, puedan realizar sus movimientos y transacciones sin necesidad de filas y en cuestión de segundos.

Además, con su masivo uso y su relevancia en el mercado financiero, esta plataforma ha comenzado a tomar más fuerza hasta el punto en que diferentes servicios lo cuentan como un medio de pago.

La billetera digital también es una de las alternativas preferidas de los usuarios a la hora de solicitar un préstamo o un crédito que los saque de apuros ante una deuda.

Sin embargo, una de las funciones principales, y con la idea que se concibió, fue permitir guardar el dinero, hacer envíos y transferencias, pagar servicios o hasta hacer recargas.

Ahora, hay ocasiones en donde se envía el dinero al destinatario incorrecto o, incluso, a un número que no tiene Nequi.

Esto depende de dos casos: el primero, cuando se digita mal el número y se cuenta con la suerte de que ese mismo no tenga una cuenta en la plataforma.

El segundo, que sí se haga la transferencia porque el número errado si cuenta con Nequi.

En este caso revisaremos lo que pasa con la primera situación.

¿Qué pasa si le envío dinero a un número que no tiene una cuenta de Nequi?

Pues bien, según explica la misma entidad en su página web, “no se puede enviar plata a alguien sin Nequi”.

Lo que pasa en este caso es que la plataforma desde donde usted va a transferir le notificará de inmediato el error y que, de esa forma, no puede llevarse a cabo la consignación.

En esa misma línea, su dinero no se moverá ni tendrá necesidad de ser reversado, pues este, directamente, no saldrá de su cuenta.

Cabe recordar que para evitar perder su dinero, Nequi recomienda revisar muy bien el número antes de consignar.