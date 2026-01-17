Primer Consejo Barrial de 2026: Barrios Unidos tendrá nuevas vías y oferta social de la Alcaldía

El primer consejo barrial del 2026 se realizó en Barrios Unidos, un espacio de diálogo directo en el que los líderes comunitarios y habitantes de seis sectores expusieron sus principales inquietudes y necesidades ante la Administración Distrital, las cuales han sido atendidas desde el primer momento en que el alcalde Dumek Turbay asumió el mandato.

“El primer consejo barrial que hicimos siendo yo alcalde fue aquí, en Barrios Unidos. Esta comunidad está dentro de nuestro Plan de Desarrollo y queremos que tenga las mejores condiciones de vida. Nosotros escuchamos siempre sus peticiones”, destacó Turbay.

Todos los secretarios del Distrito se dieron cita en la biblioteca de la Institución Educativa Pies Descalzos, donde sostuvieron un diálogo abierto con los líderes de Barrios Unidos, entregando respuestas inmediatas y compromisos de pronta solución en beneficio de la comunidad.

Compromisos en malla vial para Barrios Unidos

Como resultado del consejo barrial, la Secretaría de Infraestructura Distrital también dejó establecidos compromisos para avanzar en la recuperación de la malla vial en sectores priorizados, tras visitas técnicas y sociales realizadas por su equipo de profesionales especializados. En otras solicitadas se procederá con la debida inspección.

En Villas de Aranjuez, se evaluó el tramo comprendido entre la esquina del CDI y el canal, con una longitud aproximada de 232 metros lineales, así como la Transversal 75, donde se proyectan dos intervenciones: un primer tramo de 140 metros y un segundo de 250 metros lineales. De igual forma, se dejó en agenda la revisión del sector Península (callejón La Finquita).

En Colombiatón, se programó la intervención en las manzanas 1 y 2, con tramos aproximados de 110 y 100 metros lineales, respectivamente, pendientes de visita técnica definitiva. Así mismo, quedó pendiente la visita técnica a otra calle de 50 metros lineales de este barrio, solicitada por la comunidad.

Por su parte, en Bicentenario, se avanzará en la evaluación del entorno vial que facilite la circulación del sistema de transporte masivo Transcaribe, atendiendo una solicitud reiterada de la comunidad para mejorar las condiciones de acceso y movilidad.

Estas intervenciones hacen parte de la estrategia del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz para seguir transformando la malla vial de Cartagena desde los barrios en las tres localidades.

Impacto en jóvenes de Barrios Unidos

Las intervenciones iniciaron con la Secretaría del Interior, que presentó los avances de un plan de oferta laboral implementado en el sector, el cual ya ha impactado positivamente a más de 90 jóvenes.

A través de este programa, desarrollado con el apoyo de la Fundación Santo Domingo, se busca cambiar historias de vida, transformar formas de pensar, rehabilitar y brindar nuevas oportunidades a jóvenes que hoy enfrentan contextos difíciles.

La apuesta de la Secretaría del Interior es abrir caminos reales de estudio y empleo, para que las calles y la droga no sean la única alternativa, sino el trabajo, la educación y la esperanza.

Educación: más oportunidades desde la primera infancia

Uno de los anuncios más importantes del consejo barrial fue la construcción del nuevo colegio público bilingüe Cecilia Porras, una institución educativa que impulsará el bilingüismo desde la primera infancia y fortalecerá la enseñanza de una segunda lengua en la comunidad.

El secretario de Educación, Alberto Martínez, destacó la importancia de seguir invirtiendo en educación como base del desarrollo social:

“Para Cartagena, y especialmente para nuestros niños y niñas, la educación es una prioridad. Queremos formar jóvenes con grandes expectativas de futuro, y el bilingüismo es una herramienta clave que les abre puertas en muchos campos, tanto en Colombia como a nivel mundial”, dijo Martínez.

Este nuevo colegio representa una apuesta clara por la calidad educativa y por brindar igualdad de oportunidades a los niños y jóvenes de Barrios Unidos.

Movilidad: seguridad vial para la comunidad educativa

Durante el encuentro, la comunidad solicitó al alcalde Dumek Turbay y al director del DATT, José Ricaurte, el fortalecimiento de la señalización vial en zonas críticas, especialmente en los alrededores de instituciones educativas, donde el flujo de estudiantes es constante.

Entre las peticiones se encuentran la implementación de mayor señalización preventiva, demarcación de cebras y zonas de parqueo, así como la presencia de ayudantes de tránsito en horas pico para regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Desde el DATT se asumió el compromiso de evaluar estas solicitudes y avanzar en soluciones que mejoren la movilidad y reduzcan los riesgos en estos sectores.

Deporte y recreación: espacios dignos para la comunidad

En materia deportiva, la comunidad solicitó la reconstrucción del polideportivo del sector, incluyendo el arreglo general de la cancha, la adecuación de aros de baloncesto, porterías y la dotación de implementos para la práctica del deporte.

El alcalde Dumek Turbay anunció que, junto al IDER, se llevará toda la oferta institucional de recreación y deporte, incluyendo programas comunitarios y escuelas deportivas, con el objetivo de fomentar el uso adecuado del tiempo libre y fortalecer el deporte como herramienta de integración social.

“En nuestro gobierno ningún barrio ni ninguna comunidad se queda por fuera. A todos queremos cumplirles, y lo hacemos poco a poco, trayendo nuestra oferta institucional, para que cada secretario pueda darle respuesta real a las necesidades de la gente”.

Con estos espacios de participación ciudadana, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso de gobernar desde los barrios, escuchando a la comunidad y construyendo soluciones conjuntas que transformen la ciudad desde el territorio.