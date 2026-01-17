Habilitan conexión Parque Heredia - La Carolina, vía complementaria del Intercambiador

mejora el acceso a la Terminal de Transportes, Ciudad Jardín, y fortalece la movilidad entre La Cordialidad y la antigua vía a Ternera

Cartagena dio hoy un paso histórico en la transformación de su movilidad. La Alcaldía Mayor, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, habilitó oficialmente la conexión vial Parque Heredia – La Carolina, una obra estratégica que por muchos años fue un clamor ciudadano y que hoy empieza a cambiar la forma en que se mueve esa zona de la ciudad.

Ejecutada por la Secretaría de Infraestructura Distrital, esta nueva obra de 250 metros lineales en concreto rígido es la primera vía complementaria entregada del megaproyecto Intercambiador de La Carolina. Desde hoy, cientos de ciudadanos ya pueden utilizarla como una alternativa real, para evitar los históricos trancones de la Transversal 53 (La Cordialidad), uno de las arterias viales más congestionadas de Cartagena.

Durante años, esta zona creció sin una conexión directa que articulara barrios y equipamientos. La Carolina, Ciudad Jardín y demás sectores alrededor vivieron aislados de una salida fluida hacia la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera), y viceversa. Hoy, esa brecha se cerró para beneficiar a más de 400 mil personas que se movilizan a diario por el sector.

Una obra que cambia la vida

La nueva conexión permite recorridos más cortos y directos a sectores como el Centro Comercial Gran Manzana, Ciudad Jardín, la Terminal de Transportes, la vía a Campaña, la glorieta de El Pozón, la zona de conurbación con Turbaco, entre otros. En términos prácticos, los desplazamientos se reducen entre 2.800 y más de 5.000 metros, lo que representa ahorros de entre 15 y 30 minutos en horas pico, además de menor consumo de combustible y menos estrés para los conductores.

Pero el impacto va más allá de los números. Esta vía descongestiona La Cordialidad, mejora la circulación del transporte público y privado, facilita el acceso a servicios, comercio y empleo, y fortalece la integración del llamado Triángulo de Desarrollo Social, una de las zonas con mayor crecimiento urbano de Cartagena.

“Esta obra es una respuesta concreta a una deuda histórica con la ciudad. Aquí no existía una conexión; hoy entregamos una vía que reduce tiempos, mejora la calidad de vida y demuestra que en Cartagena sí se pueden hacer las cosas bien. Este es solo el comienzo de lo que será el Intercambiador de La Carolina”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz durante la habilitación, quien destacó que empieza una nueva era vial en Cartagena, en un sector donde “medio millón de personas se movilizan a diario”.

Por su parte, Edwin Buelvas, presidente JAC La Carolina, también destacó la importancia de esta nueva conexión vial.

“Hace rato estábamos necesitando esta vía porque el puente tenía años de estar construido. Hay que darle gracias a Dios y al alcalde por esta obra aquí en La Carolina porque nos va a ayudar a la comunicación de este sector con las otras zonas. Se nos facilita todo, vamos a tener un ahorro de tiempo, gasolina y dinero ya que las carreras van a ser más cortas y nos van a cobrar menos”, aseguró Buelvas.

A su vez, Darío López, presidente de la JAC Parque Heredia, también resaltó las bondades de la obra.

“Esta unión entre Parque Heredia y La Carolina va a ser una ayuda muy grande para todas las comunidades vecinas que necesitaban ir hacia la terminal o el centro comercial Gran Manzana y viceversa. Esto es una ayuda y es lo que necesitamos en Cartagena, que haya más vías para mejorar la movilidad. Estábamos sin salida, esta es una vía que va a ayudar a oxigenar el sur de la ciudad de Cartagena”, sostuvo Darío López, presidente de la JAC Parque Heredia.

Primer gran logro del Intercambiador de La Carolina

La conexión Parque Heredia – La Carolina hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Intercambiador y permitirá garantizar la movilidad durante la ejecución de la obra principal. Además, queda como infraestructura permanente para la ciudad y es la primera de cinco vías complementarias que se construirán en el marco de este megaproyecto vial.

Con esta entrega, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz arranca el 2026 cumpliendo, con obras de alto impacto. Cartagena avanza en su transformación vial y lo hace con hechos: conectando barrios, descongestionando la ciudad y devolviéndole tiempo y calidad de vida a su gente.