El líder supremo iraní, Ali Jamenei, culpa a Trump por muertes en protestas en Irán

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump de las víctimas y los daños sufridos en las protestas que han sacudido la república Islámica en las últimas semanas.

En un encuentro con miles de seguidores en Teherán, el dirigente señaló que las manifestación son parte de un “complot estadounidense”.

“Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, dijo Jamenei, quien aseguró que el objetivo de Washington es “devorar a Irán”.

“La particularidad del reciente complot es que el propio presidente de Estados Unidos intervino personalmente: habló, amenazó y, alentando a los conspiradores, les envió el mensaje de que avanzaran, que no tuvieran miedo y que contarían con apoyo militar”, aseguró. El político afirmó que había agentes seleccionados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel para provocar al país.

“La situación económica no es buena”: Ali Jamenei

Jamenei agregó que “no llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y subrayó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”. En un aparente guiño a la causa de las protestas, reconoció que “la situación económica no es buena, la gente pueblo lucha por su sustento”, por lo que llamó a los funcionarios del Gobierno a trabajar con más seriedad y redoblar sus esfuerzos.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jamenei”.

Las protestas han sido reprimidas de manera sangrienta por las fuerzas de seguridad. Si bien las cifras varían, ONGs opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.

Trump amenazó con atacar Irán si morían más personas cuando el recuento de muertos era de siete y más tarde afirmó que “va ayuda en camino”, lo que muchos interpretaron como un aviso de intervención en la República Islámica.