Medis Tavakoli, iraní exiliada en España, se refirió a los malos tratos que han denunciado varios familiares de exiliados por parte de las autoridades en Irán.
“Esto que está pasando es mucho más que un genocidio y una masacre”: Iraní exiliada en España
Protestas en Irán. (Photo by Stringer/Getty Images)
Medis Tavakoli, iraní exiliada en España y psicoterapeuta, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, para hablar sobre los malos tratos que han denunciado varios familiares de exiliados por parte de las autoridades en Irán.
“Sabemos que es una situación muy horrible, decimos que es un genocidio, una masacre, pero en estos momentos, pasando en Irán, no podemos decir que es masacre, es mucho más que estas dos palabras. A la gente la están matando y hay más muertes en las calles, en los hospitales”, dijo.
Incluso, contó que no hay espacio para los cuerpos que en hospitales o centros que ponen para la gente que está muriendo.
Finalmente, comentó que ya llevan 10 días sin conexión de Internet. “Solo pueden llamarnos de Irán, pero las líneas de teléfono están controladas por el Gobierno. La sola información que tenemos es por los pasajeros que vienen de Irán”.