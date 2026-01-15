Haizam Amirah-Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, habló en los micrófonos de 6AM W sobre la represión total, miles de muertos, apagón informativo y protestas en Irán asegurando que la sociedad iraní tiene una tradición de movilizarse contra sus dirigentes que ocurre con relativa frecuencia.

“No es nueva. Ya ocurrió en la época del Shah, es decir, el rey de Persia, que acabó esa movilización social con su derrocamiento en el año 1979″, dijo, agregando que desde ese entonces “hay un régimen, que es el de la República Islámica de Irán, que continúa hasta nuestros días, y que se ha enfrentado a movilizaciones sociales en distintos momentos, sobre todo por motivos económicos, sociales, por falta de libertades”.

Asimismo, reveló que siempre se han mezclado distintos elementos, entre ellos la represión y la fragmentación de cualquier posible oposición organizada.

Reza Pahlavi, el príncipe heredero del Sha de Persia, según dijo Haizam Amirah-Fernández lleva casi medio siglo fuera de Irán y está asociado a la dinastía que fue expulsada de Irán por una gran movilización en el año 1979, precisamente porque se la asociaba con la brutalidad, la represión y la corrupción a gran escala.

¿El factor Trump puede marcar una diferencia en las manifestaciones en Irán?

“El factor Trump está marcando muchas diferencias en todo el mundo”, dijo,

Sin embargo, dijo que “ahora mismo falta información para saber lo que está ocurriendo dentro de Irán, tanto por el corte de las comunicaciones de Internet, como también por la complejidad de lo que allí sucede, y porque en momentos así hay mucha propaganda por parte de todos”.

Y agregó: “El factor Trump puede que a algunos iraníes les anime y les incentive para oponerse al régimen e intentar derrocarlo. Sin embargo, yo creo que conociendo Irán y habiendo estado allí, tratando con iraníes mucho tiempo, es una sociedad muy nacionalista, muy orgullosa de su historia, del imperio persa, de la lengua, de su posición en Oriente Medio y en el mundo y no estoy seguro de que muchos iraníes acepten que el cambio político suceda en su país mediante bombardeos”.