Aguas de Cartagena ratifica su compromiso social apoyando el deporte comunitario en la ciudad

Aguas de Cartagena continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar de las comunidades y el desarrollo social, convencida del poder del deporte como herramienta para la formación integral de niños y jóvenes, el buen uso del tiempo libre y la construcción de entornos de convivencia y cohesión social.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el marco de sus acciones de responsabilidad social empresarial, la compañía realizó la entrega de uniformes de fútbol a jóvenes de los sectores de Ceballos, El Pozón – sector 20 de Enero, Albornoz, así como a la Junta Administradora Local (JAL) de la Localidad 1, contribuyendo al impulso del deporte comunitario y al fortalecimiento del talento juvenil.

“Para Aguas de Cartagena, apoyar el deporte es invertir en el presente y el futuro de nuestra ciudad. Creemos firmemente que estas iniciativas ayudan a formar valores, generar oportunidades y fortalecer la convivencia en las comunidades”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Esta iniciativa promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la integración social, y aporta al fortalecimiento del tejido social y a la generación de espacios positivos para la niñez y la juventud en distintos sectores de la ciudad.

“A través de nuestra gestión social seguimos comprometidos con acompañar a la niñez y la juventud, promoviendo espacios que contribuyan a su desarrollo integral y a una mejor calidad de vida para todos”, agregó el directivo.

Aguas de Cartagena ratifica su compromiso de seguir apoyando iniciativas que generen oportunidades, fomenten la sana convivencia y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde opera.