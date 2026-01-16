Un muerto y un herido dejó riña en el barrio Daniel Lemaitre de Cartagena

La riña se registró sobre las 12:40 del mediodía de este jueves 15 de enero en el sector Invasión de Palestina del barrio Daniel Lemaitre. De acuerdo con el reporte de la policía, se habría generado por una discusión entre varias personas que se encontraban departiendo en el lugar lo que terminó en la violenta agresión con arma blanca contra Luis Alfonso Saravia Hernández, de 22 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde minutos después falleció.

Según información preliminar, el hoy occiso, natural de Cartagena, presentaba dos anotaciones judiciales por constreñimiento ilegal en el año 2023 y otra por hurto en 2025.

Entre tanto, en el mismo hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades, resultó herido un joven de 19 años, quien fue atendido en un centro asistencial.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por unidades del CTI.