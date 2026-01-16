TransCaribe se pronuncia sobre manifestaciones que afectan la operación este viernes

Algunos exempleados de la empresa privada Cartagena Complementaria Social de Indias, acompañados de personal perteneciente al Sindicato de la Industria del Transporte SNTT, realizaron una manifestación que afecta la operación de TransCaribe, y a los miles de usuarios que se mueven en él cada día. La situación ya fue superada.

Vale la pena volver a recordar que Cartagena Complementaria Social de Indias es una empresa privada, que TransCaribe contrata mediante un contrato de prestación de servicios, para que se encargue de la parte operativa de la porción dos del sistema, TransCaribe Operador. Y era dicha empresa privada la empleadora de estos exconductores.

TransCaribe lamenta esta situación y pide disculpas a sus usuarios por las afectaciones causadas. Desde el inicio de la operación de este viernes hemos estado monitoreando la situación, y tomando decisiones y acciones que nos permitan garantizar la continuidad del servicio y minimizar los efectos de esta protesta.

Como ente gestor, estamos vigilantes de la situación entre Cartagena Complementaria Social de Indias y sus exempleados, con quienes se logró llegar a un acuerdo para que se superara la manifestación. Antes de finalizar el mes, se deben verificar los pagos por parte de Cartagena Complementaria Social de Indias a estos extrabajadores.