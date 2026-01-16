Placa huellas, pavimentación y vías estratégicas, Gobernación del Huila acelera millonaria inversión

La Gobernación del Huila avanza de manera decidida en el fortalecimiento de la infraestructura vial del departamento, con proyectos que impactan vías primarias, secundarias y terciarias, priorizando las placa huellas rurales como eje central para mejorar la movilidad y la calidad de vida en las comunidades.

Desde la Secretaría de Vías e Infraestructura se confirmó que actualmente los 37 municipios del Huila cuentan con proyectos de placa huellas, fruto de la gestión permanente ante el Gobierno Nacional y la consolidación de recursos a través de convenios solidarios con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

En este proceso, se destacó que los proyectos financiados con el DPS ya se encuentran en la fase final de contratación, luego de superar ajustes administrativos relacionados con la contratación de las interventorías, que debieron ser asumidas directamente por la Gobernación. En total, 12 municipios serán beneficiados inicialmente, con una inversión conjunta donde el Gobierno Nacional aporta el 40 %, el Departamento el 50 % y los municipios un 10 %, lo que permitirá la construcción de cerca de 16 kilómetros de placa huellas.

En paralelo, se avanzan tres convenios de vías urbanas con el DPS en municipios como Oporapa, donde se pavimentará el parque principal del centro poblado de San Roque; Palermo, con la intervención de un barrio completo; y Teruel, donde también se ejecutarán obras urbanas que impactarán directamente la movilidad y el desarrollo local.

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con el municipio de La Plata, donde, gracias a la gestión conjunta entre la Gobernación y la Alcaldía, se logró la aprobación en tiempo récord de $85 mil millones, de los cuales ya se encuentra publicada la licitación por cerca de $82 mil millones para continuar la pavimentación de la vía Gallego – Belén, considerada de interés nacional.

Así mismo, se ratificó el avance de la Ruta 45 – Algeciras, un proyecto estratégico que se ejecutará mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión cercana a los $50 mil millones, garantizando la pavimentación total de este corredor vial, clave para una zona con enfoque PDET y ZOMAC.

Finalmente, la Gobernación anunció que asumirá directamente la ejecución de la vía Palermo – Guásimos, la cual será financiada con recursos del sistema general de regalías. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de actualización de precios, con una inversión estimada entre $36 mil y $37 mil millones, reafirmando el compromiso del departamento con el desarrollo vial y el cierre de brechas territoriales.