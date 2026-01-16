“Nuestros servicios son completamente gratuitos”: Comfamiliar ante presuntas estafas en Cartagena
La caja de compensación hizo un llamado a no realizar pagos y consultar canales oficiales
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar alertó sobre presuntas estafas que inescrupulosos estarían haciendo a nombre de la caja de compensación en diferentes sectores de la ciudad por supuestos procesos de empleo.
“Ningún funcionario, aliado o tercero está autorizado para solicitar dinero, bonos, recargas, pagos por adelantado o cualquier tipo de compensación económica para acceder a vacantes, procesos de selección, capacitaciones u otros servicios ofrecidos por la Agencia”, indicaron a través de una comunicación.
Hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté alerta frente a posibles casos de fraude o suplantación.
“Si recibe mensajes, llamadas o correos electrónicos donde le pidan dinero a nombre de COMFAMILIAR, no realice ningún pago y comuníquese inmediatamente con nosotros por los canales oficiales”.
Finalmente, reiteraron su compromiso con la transparencia, la seguridad y la prestación de servicios confiables para todos los buscadores de empleo y empleadores de la región.