Cartagena

“Nuestros servicios son completamente gratuitos”: Comfamiliar ante presuntas estafas en Cartagena

La caja de compensación hizo un llamado a no realizar pagos y consultar canales oficiales

Caracol Radio

Caracol Radio

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar alertó sobre presuntas estafas que inescrupulosos estarían haciendo a nombre de la caja de compensación en diferentes sectores de la ciudad por supuestos procesos de empleo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Ningún funcionario, aliado o tercero está autorizado para solicitar dinero, bonos, recargas, pagos por adelantado o cualquier tipo de compensación económica para acceder a vacantes, procesos de selección, capacitaciones u otros servicios ofrecidos por la Agencia”, indicaron a través de una comunicación.

Hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté alerta frente a posibles casos de fraude o suplantación.

“Si recibe mensajes, llamadas o correos electrónicos donde le pidan dinero a nombre de COMFAMILIAR, no realice ningún pago y comuníquese inmediatamente con nosotros por los canales oficiales”.

Finalmente, reiteraron su compromiso con la transparencia, la seguridad y la prestación de servicios confiables para todos los buscadores de empleo y empleadores de la región.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad