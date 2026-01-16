Motociclista murió tras chocar con un camión estacionado en la Vía al Mar

Un trágico siniestro vial enlutó la zona norte de Cartagena la noche de este jueves. Alrededor de las 7:30 p.m., un motociclista perdió la vida tras colisionar violentamente contra la parte trasera de un camión en la Vía al Mar, específicamente en el sector cercano al peaje de Marahuaco.

Según versiones preliminares, el conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo por causas que aún se investigan e impactó a alta velocidad contra un camión de placas CML-222, el cual se encontraba estacionado a un costado de la berma. El choque fue de tal magnitud que el hombre, quien vestía botas de trabajo, jean y una prenda negra, falleció en el lugar de los hechos antes de recibir asistencia médica.

Conductores que transitaban por este importante corredor vial intentaron auxiliar a la víctima, pero la gravedad de las lesiones hizo imposible cualquier esfuerzo por salvarle la vida. Unidades de tránsito y personal judicial realizaron el levantamiento del cadáver, mientras se espera que medicina legal logre establecer su identidad. Hasta el momento, el DATT no ha emitido un informe oficial sobre las causas que habrían provocado la pérdida de control de la motocicleta.