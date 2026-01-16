Llega la segunda edición de los Premios Nuestro Talento

La música, el talento emergente y las grandes figuras del entretenimiento se darán cita en la segunda edición de los Premios NuestroTalento 2026, que se llevaráa cabo el próximo 28 de mayo en Mezcal,uno de los escenarios más representativos de la ciudad de Bogotá. Esta gala se consolida como un punto de encuentro clave para la industria musical y cultural, reuniendo a artistas, creadores, medios de comunicación y personalidades del espectáculo en una noche de alto nivel.

Los Premios Nuestro Talento nacen con el propósito de reconocer y visibilizar a quienes, con esfuerzo, disciplina y pasión,vienen construyendo su camino en la industria musical y del entretenimiento. En esta nueva edición, el evento contará con más de 12 categorías oficiales, diseñadas para destacar el crecimiento artístico, la innovación y el impacto de nuevas promesas que representan el presente y el futuro de la música.

Uno de los momentosmás emotivos y esperados de la nocheserá el homenajeespecial a la legendaria agrupación Adolescentes de Venezuela, íconos de la salsa romántica y referentes indiscutibles de la música latina. Su trayectoria, marcada por éxitos que han trascendido fronteras y generaciones, será celebrada como un reconocimiento a su aporte invaluable a la cultura musical.

La gala reunirá a grandes estrellas, celebridades, personalidades del medio artístico, periodistas e invitados especiales, quienesse suman a esta celebración con el objetivode respaldar y proyectar el talento emergente que, con perseverancia, continúa abriéndose paso en un entorno cada vez más competitivo.

Los PremiosNuestro Talento 2026 reafirman así su compromiso con el fortalecimiento del arte, la cultura y la música, ofreciendo una plataforma donde el reconocimiento se convierte en una verdadera oportunidad de proyección y crecimiento profesional.

En los próximosdías se darána conocer los nominados, artistasinvitados y sorpresas que harán de esta segunda edición una gala inolvidable, reafirmando su importancia dentro del calendario cultural y artístico del país.