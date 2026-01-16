“La Maldición De Evelyn” una inquietante cinta de terror sobrenatural

Un legado familiar, una mansión llena de secretos y pinturas que observan en silencio es lo que encontraremos en el largometraje de terror “La Maldición De Evelyn” (The Painted), dirigida y escrita por el cineasta Sasha Sibley, combina elementos de terror clásico con una estética de época cuidadosamente elaborada y explora temas de herencia, culpa y trauma intergeneracional.

“La Maldición De Evelyn” está ambientada en la década de 1960, donde Evelyn Elster y su familia que al heredar la vasta fortuna de un primo lejano, deciden mudarse a su antigua mansión con la esperanza de mejorar su situación económica. Sin embargo, lo que parecía un giro de buena suerte, rápidamente se convierte en una pesadilla cuando descubren que la herencia incluye un oscuro legado: siniestras pinturas que acechan las paredes de la propiedad y parecen estar vivas a través de una maldición familiar.

Cortesía: Cine Colombia – Película “La Maldición De Evelyn” Ampliar

El elenco es liderado por Aleksa Palladino y Sean Bridgers quienes nos guían por una trama que ofrece sorpresas para los amantes del género mezclando misterio, suspenso y momentos perturbadores. Distribuida por Cine Colombia “La Maldición De Evelyn” es el aterrador estreno de la semana y se encuentra disponible en salas de cine colombianas.