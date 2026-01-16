Golpe al microtráfico: caen tres expendedores de ‘Tusi’ en zonas turísticas

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, logró la captura de tres presuntos expendedores de drogas en zonas turísticas del norte de la ciudad.

La oportuna información de la ciudadanía permitió que funcionarios adscritos a la seccional de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía en Cartagena, durante las actividades de registro y control que se desarrollan en zonas turísticas de la ciudad, lograron sorprender a dos hombres y una mujer con más de 42 gramos de ‘Tusi’.

Durante los operativos en el sector de Bocagrande en Playa 4, fue capturado ‘Manu’, de 44 años, natural de Cartagena, donde se le incautaron más de ocho (08) gramos de droga sintética (Tusi) avaluadas en más de 1 millón de pesos.

De manera simultánea en las playas de Marbella fue capturada ‘Dayan’, de 18 años natural de Medellín – Antioquia, Donde se le incautaron más de ocho (08) gramos de tusi avaluadas en más de 1 millón de pesos.

De la misma manera en el sector del muelle de la bodeguita, fue detenido ‘Brayan’ de 30 años, natural de Cartagena, donde se le incautaron más de 26 gramos de alucinogeno (Tusi) avaluadas en más de 3 millones de pesos.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

“con estos operativos estamos generando zonas turísticas seguras para locales y visitantes que llegan a la ciudad, logrando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, destacó comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.