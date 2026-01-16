Destraban proyecto inmobiliario Torre Soleil tras más de una década de conflictos

La administración municipal de Tunja anunció avances significativos en la regularización del proyecto habitacional Torre Soleil, de Balka Constructora S.A.S. una construcción que por más de una década estuvo paralizada y en medio de denuncias de presunta estafa inmobiliaria. Según la secretaria de Infraestructura, Lina María Bautista, gracias a la intervención de la Alcaldía y la designación de un agente especial, «...se ha permitido la materialización y recuperación del proyecto tanto en temas administrativos como legales...».

Bautista explicó que esta intervención fue formalizada el 2 de julio de 2025, cuando la Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones de control, seguimiento y vigilancia, «...a través de la resolución 925 designó como agente especial a AJM Asociados, para realizar la toma de posición del proyecto inmobiliario...». Esta medida, señaló la Secretaria, ha sido clave para destrabar los obstáculos que por años impidieron la entrega de las viviendas a sus propietarios.

La funcionaria detalló que, como resultado de este proceso, «...se han suscrito 18 escrituras públicas a la fecha...», lo que representa un avance significativo hacia la regularización formal del conjunto habitacional. Agregó que se espera que «...la entrega material de los bienes, objeto de escritura, se haga en el primer trimestre del 2026, garantizando así los derechos de los compradores que se vieron afectados...».

Finalmente, Lina María Bautista aseguró que la Alcaldía continuará con el proceso de regularización del proyecto este año con la meta de «...entregar formalmente las viviendas y cerrar uno de los casos inmobiliarios más complejos de la ciudad...», un compromiso que apunta a recuperar la confianza de las familias afectadas y a fortalecer la seguridad jurídica en el desarrollo urbano de Tunja.