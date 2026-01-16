CUT anuncia protesta nacional en defensa del aumento del salario mínimo el próximo 28 de enero

Desde Cartagena, el presidente nacional del sindicato unitario de trabajadores, Fabio Arias, anunció acciones jurídicas y movilización social para defender el salario mínimo en Colombia, frente a las demandas presentadas por sectores empresariales.

El dirigente sindical aseguró que la central obrera reunirá todos los argumentos legales para controvertir las acciones que buscan tumbar el incremento.

“Vamos a hacer lo que corresponde defenderlo, es decir, vamos a reclutar todos los razonamientos jurídicos que están teniendo los empresarios para intentar anularlos y vamos a hacer también la movilización social. La calle será nuevamente el escenario donde se dirime esta controversia sobre una justicia para los trabajadores del salario mínimo frente, yo lo llamo así, a la mezquindad empresarial en Colombia”.

Explicó que habrá concentraciones en varias ciudades y está convocada para el próximo 28 de enero.

“Vamos a hacer una concentración frente a todos los palacios de justicia en el país el día 28 de enero desde las 10 am diciéndole tanto al Consejo de Estado como al Consejo de Estado, que es donde están la mayoría de las demandas; hasta ayer iban como 20, no sé cuántas más habrán aparecido el día de ayer, y a la Corte Constitucional, que es donde llegan las revisiones de tutelas que afortunadamente sí han salido en contra de quienes la instalaron”.

Por otra parte, el presidente de la CUT se refirió a la visita que tendrá el Presidente Petro a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y dijo que hace parte de un restablecimiento de canales diplomáticos.