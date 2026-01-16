Corona sale de los negocios de Falabella en Colombia: solo seguirán siendo socios en Homecenter

Se concretó la salida del grupo Corona de algunos negocios de Falabella: Falabella Retail, Banco Falabella, Seguros Falabella y ABC de Servicios. Falabella compró la participación que tenía Corona en esos negocios y pagó cerca de US $159 millones.

Eso sí, seguirán siendo socios en Homecenter, donde Corona tiene el 51% y grupo Falabella el 49%.

En este sentido, continuarán trabajando conjuntamente para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado colombiano. por lo que no habrá cambios en la operación ni en la gestión del negocio.

Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella, destacó que “esta adquisición refleja nuestra confianza en Colombia y en la relevancia que este mercado tiene para nuestra estrategia regional. Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de nuestros negocios en el país, con fortalecer nuestra propuesta de valor y con seguir impulsando relaciones de largo plazo con nuestros clientes, colaboradores y comunidades”.

Ahora, Corona va a concentrar sus esfuerzos en manufactura y comercialización de materiales para construcción.

“Los recursos generados permitirán fortalecer capacidades productivas e impulsar la innovación en productos sostenibles, generando valor agregado en el mercado local. Organización Corona concentrará sus esfuerzos en la manufactura y comercialización de materiales para la construcción y el mejoramiento del hogar a través de Corona Industrial, Alión y Homecenter, al tiempo que evaluará el desarrollo de nuevas líneas de negocio complementarias”, afirmó Corona en un comunicado.

Hay que recordar que esto se da tras el proceso iniciado en junio pasado con la Notificación de Salida Voluntaria presentada por Organización Corona —mecanismo contemplado en los pactos de accionistas—.