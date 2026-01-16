Conoce las nuevas tarifas de buses intermunicipales de Bolívar 2026

El bolsillo de los bolivarenses sentirá un ajuste en el costo de movilidad a partir del próximo lunes 26 de enero de 2026. La Asociación de Transporte Público Intermunicipal de Bolívar (Asotrapibol) anunció la actualización de las tarifas para los buses y busetas que conectan a Cartagena con los municipios del departamento, tras completar un estudio técnico de costos.

Según el gremio, el incremento responde a factores económicos clave como la inflación, el reciente aumento del salario mínimo, el precio de los combustibles y el alto costo de los repuestos y el mantenimiento preventivo de los vehículos.

Principales cambios en las rutas

Para los usuarios de la ruta Cartagena-Turbaco, el aumento será de $300, dejando el pasaje en $4.000. En el caso de Arjona, el incremento será de $500, fijando la tarifa en $5.500 para buses convencionales y $6.000 para aquellos que cuentan con aire acondicionado.

Tabla de tarifas autorizadas para 2026

Municipio / Localidad Nueva Tarifa Turbaco $4.000 Arjona $5.500 ($6.000 con aire) Turbana $6.000 Gambote $7.500 Sincerín $9.500 El Viso $11.500 Malagana $13.000 San Pablo $15.000 Mahates $17.000 Evitar / Marialabaja $19.000 San Cayetano $20.000 Carreto $23.000 San Juan Nepomuceno $25.000 San Jacinto $30.000 El Carmen de Bolívar $35.000

El gremio enfatizó que estas tarifas entrarán en rigor una vez se cuente con el aval final del Ministerio de Transporte, previsto para la última semana del mes.