Conoce las nuevas tarifas de buses intermunicipales de Bolívar 2026

Asotrapibol confirmó el ajuste en los pasajes para rutas como Turbaco, Arjona y El Carmen de Bolívar tras un estudio técnico que analizó el alza en combustibles y repuestos

Bus intermunicipal de Arjona. // Colprensa

Wendy Chimá Pájaro

El bolsillo de los bolivarenses sentirá un ajuste en el costo de movilidad a partir del próximo lunes 26 de enero de 2026. La Asociación de Transporte Público Intermunicipal de Bolívar (Asotrapibol) anunció la actualización de las tarifas para los buses y busetas que conectan a Cartagena con los municipios del departamento, tras completar un estudio técnico de costos.

Según el gremio, el incremento responde a factores económicos clave como la inflación, el reciente aumento del salario mínimo, el precio de los combustibles y el alto costo de los repuestos y el mantenimiento preventivo de los vehículos.

Principales cambios en las rutas

Para los usuarios de la ruta Cartagena-Turbaco, el aumento será de $300, dejando el pasaje en $4.000. En el caso de Arjona, el incremento será de $500, fijando la tarifa en $5.500 para buses convencionales y $6.000 para aquellos que cuentan con aire acondicionado.

Tabla de tarifas autorizadas para 2026

Municipio / LocalidadNueva Tarifa
Turbaco$4.000
Arjona$5.500 ($6.000 con aire)
Turbana$6.000
Gambote$7.500
Sincerín$9.500
El Viso$11.500
Malagana$13.000
San Pablo$15.000
Mahates$17.000
Evitar / Marialabaja$19.000
San Cayetano$20.000
Carreto$23.000
San Juan Nepomuceno$25.000
San Jacinto$30.000
El Carmen de Bolívar$35.000

El gremio enfatizó que estas tarifas entrarán en rigor una vez se cuente con el aval final del Ministerio de Transporte, previsto para la última semana del mes.

