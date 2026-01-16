Conoce las nuevas tarifas de buses intermunicipales de Bolívar 2026
Asotrapibol confirmó el ajuste en los pasajes para rutas como Turbaco, Arjona y El Carmen de Bolívar tras un estudio técnico que analizó el alza en combustibles y repuestos
El bolsillo de los bolivarenses sentirá un ajuste en el costo de movilidad a partir del próximo lunes 26 de enero de 2026. La Asociación de Transporte Público Intermunicipal de Bolívar (Asotrapibol) anunció la actualización de las tarifas para los buses y busetas que conectan a Cartagena con los municipios del departamento, tras completar un estudio técnico de costos.
Según el gremio, el incremento responde a factores económicos clave como la inflación, el reciente aumento del salario mínimo, el precio de los combustibles y el alto costo de los repuestos y el mantenimiento preventivo de los vehículos.
Principales cambios en las rutas
Para los usuarios de la ruta Cartagena-Turbaco, el aumento será de $300, dejando el pasaje en $4.000. En el caso de Arjona, el incremento será de $500, fijando la tarifa en $5.500 para buses convencionales y $6.000 para aquellos que cuentan con aire acondicionado.
Tabla de tarifas autorizadas para 2026
|Municipio / Localidad
|Nueva Tarifa
|Turbaco
|$4.000
|Arjona
|$5.500 ($6.000 con aire)
|Turbana
|$6.000
|Gambote
|$7.500
|Sincerín
|$9.500
|El Viso
|$11.500
|Malagana
|$13.000
|San Pablo
|$15.000
|Mahates
|$17.000
|Evitar / Marialabaja
|$19.000
|San Cayetano
|$20.000
|Carreto
|$23.000
|San Juan Nepomuceno
|$25.000
|San Jacinto
|$30.000
|El Carmen de Bolívar
|$35.000
El gremio enfatizó que estas tarifas entrarán en rigor una vez se cuente con el aval final del Ministerio de Transporte, previsto para la última semana del mes.