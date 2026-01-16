Afinia advierte crítico panorama financiero por el bajo recaudo

El gerente de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, advirtió que la sostenibilidad de la empresa está seriamente amenazada por el bajo nivel de recaudo y explicó cuál es hoy la situación de la filial de EPM.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“El nivel de recaudo que nosotros tenemos, aunque ha mejorado en el último año 2 puntos, es del 80% cuando lo comparamos con el promedio nacional que es del 92, 93%. Estamos 12 o 13 puntos por debajo; en términos de pérdidas, las pérdidas a nivel nacional en promedio son entre el 14 y el 15%. Afinia tiene el 29%, entonces las pérdidas y el bajo recaudo, amadas, amenazan permanentemente a Afinia, porque no le permiten generar la caja necesaria para garantizar su operación.”

Indicó que uno de los principales deudores son las entidades públicas en los diferentes departamentos donde se presta el servicio, es decir, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena.

“Las entidades oficiales aún permanecen con altísimas deudas; nos deben más de 380,000 millones de pesos. A pesar de que hemos logrado con muchos municipios, entre ellos, por ejemplo, Montelíbano, Tamalameque, Ariguaní, que hemos logrado acuerdos de pago, la deuda crece cada mes 3 mil millones de pesos mensuales. La deuda pública y, por lo tanto, la cartera que tiene Afinia es una cartera muy grande que crece más o menos 1.5 mensual y supera los 5 billones de pesos. Entonces, la situación es muy apremiante, la situación es muy compleja y requerimos políticas públicas; el Caribe tiene el 92% de la subnormalidad eléctrica del país.”

La empresa adelanta acciones y mesas de trabajo para mejorar la cartera de la entidad.