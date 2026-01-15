Policía capturó a seis personas con licencias de conducción falsas en Bolívar en menos de 24 horas

Durante los procedimientos, los uniformados detectaron irregularidades en las licencias presentadas por 6 personas que se movilizaban en motocicletas las cuales fueron verificadas mediante los sistemas oficiales, confirmando su falsedad.

Estas acciones se desarrollaron en el marco de los planes de registro, control y verificación de documentos, orientados a garantizar la seguridad vial y prevenir hechos que atenten contra la legalidad.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de uso de documento falso, conforme a lo establecido en la normatividad penal vigente.

Frente a estos resultados, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar dijo “Invitamos a la ciudadanía a no incurrir en la obtención de documentos falsos y a realizar estos trámites únicamente en organismos de tránsito autorizados. El uso de licencias fraudulentas no solo afecta la seguridad vial, sino que puede derivar en procesos judiciales por el delito de falsedad en documento público.”

La Policía indico continuará fortaleciendo los controles en las vías del departamento e insiste en que adquirir documentos en sitios no autorizados puede vincular a las personas a conductas punibles, por lo que se exhorta a los ciudadanos a cumplir la ley y portar siempre documentos auténticos y vigentes, contribuyendo así a una movilidad segura y responsable.