El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pensaban que rebelarse a él era perder el trabajo: periodista que destapó caso de Julio Iglesias

Elena Cabrera, jefe de cultura de elDiario.es y una de las periodistas que destapó el caso del reconocido cantante y compositor Julio Iglesias, dialogó con 6AM W acerca de la investigación que adelantó ese medio junto a Univisión.

Vea aquí: Julio Iglesias habla por primera vez desde las denuncias de acoso y dice que “todo se va a aclarar”

Reveló que ella, junto a otras periodistas que desarrollaron la investigación, se acercaron a las mujeres que al parecer fueron víctimas de estos hechos gracias a una pista, pues ellas no tenían la idea de hacer público ese “trauma”.

“Ellas fueron dándose cuenta que tenían un relato propio de una víctima o una superviviente de presuntas agresiones sexuales”, contó. Además, mencionó que esas mujeres sentían que estaban envueltas en una situación de explotación laboral de la que no podían salir. “Estaban atenazadas y se sentían amedrentadas, controladas”.

Lea también: Fiscalía española cita a declarar a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias

“Se habían hecho la idea de que tenía que ser así, de que las cosas son así. Que si ellas habían accedido a ese trabajo y no querían perder el trabajo, tenían que aguantar”, añadió.

De la misma manera, señaló que han encontrado historias paralelas que hablan de un sistema de poder de Julio Iglesias que les ayudaron a entender la historia completa.

“Hemos muchas entrevistas, varias de ellas muy duras, pero publicamos lo que hemos podido corroborar y lo que nos han permitido. No siempre se puede, hay muchos condicionantes”, indicó.

Le puede interesar: Netflix lanzará una serie sobre la vida y carrera del cantante Julio Iglesias

¿Julio Iglesias se ha contactado para exigir rectificación?

Aseguró que les sorprendió que se dirigiera a ellos para solicitar una retractación cuando ellos (elDiario.es) le dieron un amplio plazo de respuesta a su investigación.

Además, mencionó que le ofrecieron el derecho a la réplica, vital en cualquier ejercicio periodístico.

“Si la manera en la que quiere conversar con nosotros es en otro medio de comunicación, que piense que le tratarán de una manera distinta. Es un poco injusto y decepcionante”, dijo.

Concluyó señalando que es la justicia la que debe decidir si es España la que debe investigar a Julio Iglesias.

“Que la justicia española no reconozca la responsabilidad de investigar, es una decepción muy grande”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: