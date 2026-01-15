Julio Iglesias habla por primera vez desde las denuncias de acoso y dice que “todo se va a aclarar”

Julio Iglesias ha roto su silencio y por primera vez ha respondido a las denuncias de acoso en su contra conocidas este martes por parte de dos de sus exempleadas de sus mansiones en el Caribe, asegurando que “todo se va a aclarar”.

Por su parte, el círculo más cercano a la estrella española ha negado de manera rotunda los hechos, además de expresar sorpresa ante los mismos.

La revista Hola, a quién Iglesias ha dado estas declaraciones, expresa que para él, todavía no es el momento adecuado para hablar y que este “llegará muy pronto”, además de que ya se encuentra preparando su defensa.

Por último, la revista afirma que el cantante desea llegar al fondo de la situación, para “que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”.