Habitantes de Parque Heredia y La Carolina piden seguridad y drenajes en la nueva calle

La esperada interconexión vial entre los barrios La Carolina y Parque Heredia se encuentra en su fase final de ejecución, alcanzando un 85% de avance. Esta obra, que promete ser la válvula de escape para el pesado tráfico de la Vía de la Cordialidad, está en el ojo del huracán debido a posiciones divididas entre quienes ven un progreso en la movilidad y quienes temen por futuros problemas de infraestructura.

La obra contempla un puente y un nuevo tramo pavimentado que permitirá a los habitantes de estos sectores dejar de estar “embotellados”. Sin embargo, a pesar de que se espera la visita del alcalde para una posible entrega oficial en estos días, la comunidad ha levantado alertas sobre la falta de iluminación, la ausencia de cámaras de seguridad y, lo más grave, un posible error en el sistema de drenajes que convertiría la zona en una “laguna” durante la temporada de lluvias.

Los testimonios: luces y sombras del proyecto

Para entender el impacto de esta obra, hablamos con los líderes y vecinos directamente afectados:

“Estamos dándole gracias a la alcaldía por avanzar en este plan de desarrollo que beneficia a toda la comunidad; tenemos acceso a otros barrios cuando antes estábamos embotellados aquí”, dijo Manuel Antonio Carmona, líder y veedor de La Carolina.

Por su parte, Joaquín Escobar, habitante de La Carolina, señaló que “esto va a ser un dolor de cabeza porque no tiene ruta de desagüe; la calle se ve bonita, pero nos van a dejar una piscina, un elefante blanco porque no hicieron los tubos de drenaje según los planos”.

Así mismo, Darío López, presidente de la JAC de Parque Heredia, solicitó más iluminación en la vía: “Estamos contentos por la movilidad, pero el trayecto del puente hacia La Carolina va a estar muy oscuro; sería de prioridad la iluminación en este sector antes de que arranque el enlace”.

Para evitar que transiten vehículos pesados, Emiro Beltrán, vicepresidente de la JAC de Parque Heredia, indicó que: “Solicitamos que a la entrada del puente se coloque una valla de altura máxima de tres metros para evitar que los camiones y buses invadan esto con tráfico pesado desde muy temprano”.

Movilidad y retos técnicos

El proyecto es clave para la ciudad, especialmente porque se conecta con el futuro intercambiador de La Carolina. No obstante, el manejo del flujo vehicular preocupa a los residentes de Parque Heredia, un complejo que hasta hoy solo contaba con una entrada y salida. La Junta de Acción Comunal ha solicitado formalmente al DATT una reorganización de sentidos viales y zonas de parqueo para evitar que la nueva vía agudice el caos interno.

Por ahora, los ingenieros residentes mantienen la fecha de entrega tentativa, mientras los vecinos esperan que las denuncias sobre los drenajes sean escuchadas antes de que se fundan las últimas placas de pavimento y el problema sea irreversible.