Festival de Música 2026 generó más de $31.500 millones para la economía de Cartagena

El estudio señala que el 60% del impacto económico provino del gasto de los visitantes, equivalente a $18.860 millones, seguido del denominado derrame económico (22%) y del efecto directo asociado al gasto de los organizadores (19%). En términos de retorno, por cada peso invertido por los organizadores, cerca de $5 regresaron a la economía local, lo que evidencia la eficiencia económica del evento.

Desde el enfoque sectorial, Alojamiento y servicios de comida concentraron el 53,7% del impacto total, ratificando el papel del turismo cultural como motor económico. Le siguieron las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, con el 39,9%. Otros sectores como actividades profesionales, científicas y técnicas; servicios administrativos y de apoyo; información y comunicaciones; y educación aportaron conjuntamente el 6,4% restante.

El análisis del gasto de los asistentes no residentes mostró una mediana de $294.000 en alojamiento y servicios de comida y de $150.000 en actividades culturales, incluyendo boletería y experiencias asociadas al Festival.

El perfil de los asistentes evidenció una alta capacidad de consumo y una participación diversa. El 45,33% fueron mujeres; el 48,3% tenía entre 51 y 80 años, y el 36,4% entre 26 y 50 años. En cuanto a ocupación, predominaron trabajadores independientes (27%), empleados (26%), jubilados (20,25%) y empresarios o emprendedores (16,15%), lo que confirma el alcance transversal del evento sobre distintos segmentos de la población económicamente activa.

El 36,08% de los asistentes residía fuera de Cartagena, con una destacada presencia nacional proveniente de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, así como visitantes internacionales principalmente de Estados Unidos, España, Argentina y Canadá. Para el 59% de los no residentes, la asistencia al Festival fue la principal motivación del viaje. El 49,15% se alojó en hoteles u hostales y el 92% financió su estadía con recursos propios, evidenciando un impacto directo y genuino sobre la economía local.

El Festival también registró altos niveles de fidelización y satisfacción: el 66,01% de los asistentes no participaba por primera vez; el 91,64% calificó la organización del evento como muy buena, y el 97,31% evaluó su experiencia en la ciudad como buena o muy buena.

Para la Cámara de Comercio de Cartagena, estos resultados confirman que los grandes eventos culturales son también inversiones estratégicas para el desarrollo económico del territorio. “El Festival de Música no solo dinamiza el turismo, sino que activa múltiples sectores productivos, genera empleo y posiciona a Cartagena como un referente cultural de talla internacional. Medir este impacto nos permite tomar mejores decisiones, orientar inversiones y seguir apostándole a una economía más diversa y sostenible”, señaló Andrea Piña, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.