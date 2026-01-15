Confirman rehabilitación desde el 1 de febrero de la calle del Parque de La Marina

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, junto a parte del Gabinete Distrital, se reunió con el contralmirante Carlos Daniel Isaza, jefe de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional; Jorge Iván Gómez, presidente de la Sociedad Tequendama, y otros oficiales, para socializar el nuevo proyecto del Circuito Vial del Norte en el Centro Histórico: el “Corredor Histórico, la rehabilitación de la Calle 30 en el Parque de la Marina.

Con esta intervención, la Alcaldía de Cartagena continúa transformando la malla vial de la ciudad con el inicio de una nueva intervención estratégica en el Centro Histórico. La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura Distrital, mejorará la movilidad y el drenaje pluvial en esta zona de alto valor patrimonial y turístico. Además, será punto de parqueo de coches eléctricos.

Además, el encuentro sirvió para conformar una sociedad entre el Distrito, por medio de Corpoturismo, y la Armada Nacional de Colombia para revitalizar la zona transformando al Parque de La Marina en un Centro Cultural y Gastronómico. Y, bajo la misma alianza, ampliar el muelle de La Bodeguita hacia la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande.

El “Corredor Histórico”, nueva conexión vial

Actualmente, quienes se movilizan por la avenida Santander o salen del Centro Histórico por los boquetillos de las murallas, y quieren retornar hacia Getsemaní y Manga, deben ir hasta el retorno del semáforo del edificio Seguros Bolívar en Bocagrande.

De tal manera que, con esta nueva obra del Circuito Vial del Norte, se le brinda a Cartagena un nuevo retorno que hoy hace años fue una vía estratégica y hoy es un callejón sin salida con avanzado deterioro, problemas de drenaje e impactos negativos sobre la movilidad y el entorno patrimonial.

Esta intervención se convierte en la segunda obra en ejecución del Circuito Vial del Norte, luego del inicio de los trabajos en el tramo de Loma Fresca hacia el cerro de La Popa, ratificando el avance progresivo de este proyecto estructural liderado por la Secretaría de Infraestructura Distrital.

Los trabajos en la Calle 30 comprenden la rehabilitación de 667 metros lineales de vía, distribuidos en tres tramos: el acceso desde la Avenida Santander, el corredor principal del Parque de la Marina y el sector contiguo a la plazoleta del Hotel Santa Teresa.

Los trabajos incluyen la reconstrucción del pavimento en concreto rígido de alta resistencia, diseñado para soportar el alto tránsito vehicular y las condiciones hidráulicas del sector.

Para un mejor drenaje

Uno de los componentes importantes del proyecto es la optimización del sistema de drenaje pluvial, con la construcción de rejillas, cámaras de inspección y redes que permitirán mitigar las inundaciones históricas ocasionadas por lluvias y mareas altas. En los tramos más sensibles del entorno patrimonial, el pavimento contará con acabados especiales que armonizan con la estética del Centro Histórico.

La recuperación de la Calle 30 – Parque de la Marina mejorará la circulación vehicular, la seguridad de peatones y la experiencia de cartageneros y turistas, al tiempo que protege el valor histórico del sector.

“Seguimos diciendo y haciendo. Cartagena avanza con obras que transforman su malla vial, que respetan el patrimonio y que mejoran la calidad de vida de la gente. El Circuito Vial del Norte es una muestra clara de una ciudad que se planifica y se ejecuta con responsabilidad”, sostuvo el alcalde Dumek Turbay Paz.

Con esta nueva intervención, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue consolidando una apuesta decidida por la ingeniería de calidad y el fortalecimiento de la red vial en las tres localidades.

Alcaldía de Cartagena y Armada, una nueva sociedad para revitalizar el Parque de La Marina

Durante la reunión, la Armada Nacional presentó al alcalde Dumek Turbay una propuesta integral de recuperación y revitalización del Parque de La Marina, un proyecto transformador que busca convertir este emblemático espacio en un destino turístico, cultural y gastronómico de primer nivel, en el corazón de Cartagena de Indias.

La iniciativa contempla la intervención de un área aproximada de 15.400 metros cuadrados, con componentes como:

• 13 locales comerciales y gastronómicos, con un área total de 1.720 m², integrados armónicamente al entorno y sobre el espejo de agua.

• Un gastrobar central icónico, de 512 m², concebido como el eje articulador y principal atractivo del proyecto.

• Revitalización de zonas verdes, con paisajismo de alto nivel para el descanso y la recreación.

• Un Centro de Experiencias, tipo museo interactivo, dedicado a la historia, los retos y los aportes de la Armada Nacional.

• Espacios de recreación familiar, con parque infantil temático, fuentes interactivas y zonas seguras para el disfrute de todas las edades.

Dentro de esta visión, se plantea un cerramiento controlado del parque para garantizar el cuidado y la sostenibilidad de las zonas verdes, al tiempo que se abre completamente al público el sector donde hoy se encuentra la piscina o fuente, que será transformado en un espacio cultural y gastronómico, pensado para cartageneros, visitantes nacionales y turistas extranjeros.

El alcalde Dumek Turbay acogió la propuesta, garantizó recursos públicos y destacó la importancia de avanzar de manera conjunta y responsable. “Esta es una oportunidad para recuperar uno de los espacios más simbólicos del Centro Histórico, con orden, visión y respeto por la ciudad. Vamos a revisar los aspectos jurídicos y construir una contrapropuesta que nos permita avanzar junto a la Armada Nacional en beneficio de Cartagena”, señaló.

En los próximos días, ambas partes evaluarán los aspectos legales y técnicos del proyecto, con el objetivo de consolidar una alianza institucional que haga posible la recuperación integral del Parque de La Marina y su proyección como un espacio público moderno, vivo y al servicio de la ciudad.

Entre las ventajas de esta revitalización integral del Parque de La Marina se encuentran: Integrar el proyecto con el Gran Malecón del Mar, propiciar el espacio como inmobiliario en zona premium de Cartagena, parqueadero integrado para cubrir la demanda de visitantes, crecimiento sostenido del turismo internacional e inclusión social con espacios públicos y familiares gratuitos.

Ampliación del Muelle de La Bodeguita

Otro de los puntos importantes del encuentro entre el Distrito y la Armada Nacional fue el acuerdo para trabajar de forma conjunta, a través de la nueva sociedad, para ampliar el muelle de La Bodeguita hacia el predio donde está la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande.

De esta manera, se revitalizaría la zona, la cual comprende lotes hoy sin uso, y Cartagena pueda expandir su cobertura y oferta de turismo náutico, debido a que cada año se incrementa el número de turistas y pasajeros de embarcaciones, lo que en épocas provoca que la demanda de embarcaciones no dé abasto y se generen largas filas o un muelle actual abarrotado de gente.