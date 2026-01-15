Capturado alias ‘Lucho’ en el mercado de Bazurto por tráfico de estupefacientes

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en la ciudad de Cartagena, la Policía Nacional logró la captura de un presunto expendedor de drogas en el mercado de Bazurto.

Uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en desarrollo de actividades de intervención que se vienen realizando en el mercado de Bazurto, en compañía de su binomio canino, lograron la captura de un sujeto conocido como ‘Lucho’, de 44 años de edad, natural de Cartagena.

Durante los controles, el canino ‘Killer’ realizó una señal positiva sobre un recipiente transparente, el cual en su interior contenía 96 bolsas de marihuana, con un peso superior a 130 gramos de este estupefaciente.

Los elementos incautados y el indiciado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

Es de mencionar que, durante las intervenciones realizadas, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental también logró la incautación de un arma de letalidad reducida (traumática), con seis (06) cartuchos para la misma, así como la aplicación de una medida correctiva por incumplimiento a la normatividad vigente.

De igual forma, en actividades de control a la fauna silvestre, se logró la incautación de cinco (05) kilos de pez loro, especie protegida por cumplir una función fundamental dentro de los ecosistemas marinos de nuestro país.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, resaltó: “Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que continúe cooperando, bajo absoluta reserva, en la identificación de los delincuentes y de estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia ciudadana”.