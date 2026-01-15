Avianca reactiva la ruta Santiago de Chile-Cartagena para la temporada de inicio de año

Avianca anunció la reactivación de su ruta directa entre Santiago de Chile y Cartagena, una operación estacional disponible desde enero hasta febrero, que amplía la conectividad internacional para los viajeros durante la temporada de inicio de año.

La reactivación de esta ruta responde al interés de los clientes por contar con más opciones de conectividad directa entre destinos clave de la región, y hace parte de la estrategia de Avianca de continuar fortaleciendo su red internacional con una operación eficiente y confiable.

“La reactivación de la ruta Santiago de Chile–Cartagena nos permite seguir fortaleciendo la conectividad internacional entre Cono Sur y Cartagena, ampliando las alternativas de viaje para nuestros clientes en la temporada de inicio de año. Desde el 15 de enero, esta ruta incorporará la experiencia Business Class Américas, como parte de nuestro compromiso por ofrecer un producto consistente y de alto nivel en el continente.” David Alemán, Director de ventas para Suramérica y Colombia.

La operación cuenta con tres frecuencias semanales por tramo, ampliando las opciones de viaje entre el Cono Sur y el Caribe colombiano.

Los itinerarios son los siguientes: Santiago de Chile – Cartagena, lunes, jueves y sábado, con salida a las 5:10 a. m. y llegada a las 9:50 a. m.; y Cartagena – Santiago de Chile, miércoles, viernes y domingo, con salida a las 7:30 p. m. y llegada a las 4:05 a. m.