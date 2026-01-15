Aseguradoras en Corales del Rosario y San Bernardo permitirá mejor atención por eventualidades

Parques Nacionales Naturales de Colombia explicó que esta estrategia ya ha sido implementada con resultados positivos en parques como Tayrona, Los Nevados y El Cocuy

Recientemente, el cobro legal de un seguro de asistencia inmediata contra accidentes a visitantes de Barú, específicamente, al Parque de Islas del Rosario y San Bernardo, generó inquietudes en turistas y la ciudadanía. Frente a ellos, Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, lidera un proceso de socialización y sensibilización para explicar el tema.

En acciones conjuntas con el Distrito, Carlos Vidal, director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales, se reunió con el alcalde Dumek Turbay y la secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño, para revisar alcances y beneficios sociales del cobro del seguro.

Parques Nacionales Naturales ratificó que el seguro no corresponde a un cobro arbitrario, sino a una estrategia de prevención y atención oportuna ante emergencias que puedan presentarse durante la visita al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, uno de los destinos ecoturísticos más visitados del país.

Desde el Distrito se reiteró que la Alcaldía de Cartagena no tiene competencia legal ni institucional para establecer o eliminar este requisito, dado que se encuentra reglamentado mediante la Resolución 273 del 24 de julio de 2024, expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No obstante, la administración distrital manifestó su plena disposición, a través de la Secretaría de Turismo, para acompañar los procesos de socialización y pedagogía dirigidos a turistas, comunidades étnicas, operadores turísticos, empresas privadas y el sector hotelero.

“La medida de cobro de un seguro para salvaguardar la vida de los cartageneros y visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que lleguen a las paradisíacas Islas del Rosario a disfrutar de sus playas, gastronomía y cultura. Es algo que debe respetarse y se tiene que socializar con toda la comunidad. Recordemos que la seguridad y bienestar de las personas que están en Cartagena, sea habitante o visitantes, es nuestra competencia y queremos que todos estén bien”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La medida busca velar por la seguridad de los visitantes y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, especialmente, en zonas de difícil acceso. El esquema del seguro incluye asistencia médica primaria en el lugar del incidente, personal capacitado, puntos de primeros auxilios, ambulancias terrestres y acuáticas, así como traslados médicos oportunos.

Parques Nacionales Naturales de Colombia explicó que esta estrategia ya ha sido implementada con resultados positivos en parques como Tayrona, Los Nevados y El Cocuy, donde la presencia de aseguradoras con capacidad operativa en sitio ha permitido reducir tiempos de atención y mitigar riesgos asociados a accidentes de diversa gravedad.

“Nuestros ecosistemas no es lo único que nos importa. La vida de los visitantes a las zonas naturales del país, donde se puede llegar, es de nuestro cuidado también. No queremos que las personas se resistan a visitar los parques naturales de Colombia, queremos que se sientan seguras yendo a estas zonas y estén tranquilas porque, ante cualquier eventualidad, se les atenderá de inmediato”, explicó Carlos Vidal, director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales.

El seguro será requerido de manera gradual en las áreas protegidas abiertas al ecoturismo y, en las próximas semanas, será exigido para el ingreso al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, conforme a lo dispuesto en la Resolución 273 de 2024.

La Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso de acompañar esta implementación con un enfoque pedagógico y social, entendiendo que el ecoturismo responsable implica no solo el disfrute del entorno natural, sino también la protección de la vida y el bienestar de quienes lo visitan.