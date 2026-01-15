Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la compra de nuevos buses para Transcaribe

La Alcaldía de Mayor de Cartagena, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, inició el proceso para adquirir otros 17 buses articulados para TransCaribe, adicionales a los 55 nuevos buses inicialmente anunciados, los cuales ya están en proceso de ensamblaje.

Así, la inversión para la adquisición de nueva flota para el sistema de todos los cartageneros, por parte de la Alcaldía de Cartagena, aumentará en 32 mil millones de pesos, pasando de 70 mil a 102 mil millones de pesos en total, lo que permitirá fortalecer aún más la operación del sistema, y seguir mitigando inconvenientes como las demoras en las frecuencias, hacinamientos en estaciones y deficiencias en el confort para los usuarios.

Con este incremento en la flota a adquirir, TransCaribe incorporará en total 72 nuevos vehículos: 27 padrones, 17 busetones, y ya no 5 sino 22 articulados, que se integrarán a la porción dos del sistema, TransCaribe Operador, el cual está bajo control de la Alcaldía de Cartagena.

La flota de TransCaribe operador pasará de 99 buses actuales, a 171 vehículos en 2026, convirtiéndose en el operador con más unidades al servicio de los cartageneros. Se proyecta que la demanda del sistema crezca en más de 25 mil usuarios diarios.

Con esta adquisición de flota, la Alcaldía de Cartagena y Transcaribe podrán materializar la creación de nuevas rutas y la ampliación de la cobertura del SITM, así como el fortalecimiento de rutas existentes para mejorar la oferta y capacidad, y disminuir los tiempos de espera. Los 72 nuevos buses, además, incrementarán la demanda de usuarios retribuyendo y brindando un servicio de calidad.

Una compra inédita de flota en los diez años de existencia de Transcaribe en Cartagena.

“Frente a las múltiples quejas ciudadanas sobre buses de Transcaribe, especialmente demoras en llegadas, hacinamientos, goteras dentro de los buses, aires acondicionados dañados, buses que se varan o que se sobrecalientan, esta es nuestra respuesta a Cartagena: comprar una gran flota de buses nuevos para optimizar la calidad del servicio y dignificar la calidad de vida de la gente. Una compra así nunca se había hecho en los diez años de operación que tiene el sistema”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

¿Cómo avanza el proceso de compra de los nuevos buses?

En octubre pasado, la Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena, conformada por las empresas Wisdom Technology SAS y SITTCA Oil & Gas SAS, resultó ganadora de la convocatoria pública No. TC-CP-001-2025, a través de la cual se realizará la adquisición de los nuevos buses.

Hoy, los primeros 55 vehículos, que llegarán a la ciudad de Cartagena en mayo próximo, están en proceso de construcción y ensamblaje, en la ciudad de Dandong, en China.

Todos los 72 nuevos vehículos que adquirirá la Alcaldía de Cartagena para TransCaribe cuentan con la última tecnología en este tipo de buses, y contarán con sensores de distancia, sensores de ascenso y descenso de pasajeros, conectores USB para carga de dispositivos móviles, conectividad WIFI, aire acondicionado, plataformas para discapacitados y paneles de información al usuario. Además, cumplirán todas las reglamentaciones en cuanto a emisiones no contaminantes.

“Esta compra es tan importante porque no solo mejoraremos el servicio de TransCaribe, sino que le entregaremos a Cartagena lo que merece: vehículos modernos, sostenibles y en óptimas condiciones para dignificar la calidad de vida de los usuarios y que el sistema deje de ser un suplicio o un foco de críticas en Cartagena”, indicó Dumek Turbay.