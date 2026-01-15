159.837 turistas se transportaron vía marítima durante la temporada en Cartagena

Durante este lapso, la Autoridad Marítima Colombiana fortaleció los dispositivos de inspección, control y verificación de las condiciones de seguridad, en articulación con autoridades locales, operadores turísticos y actores del sector marítimo con el propósito de garantizar la navegación segura, la protección de la vida humana en el mar y el cumplimiento de la normatividad vigente.

La Capitanía de Puerto de Cartagena registró la movilización de 159.837 pasajeros a bordo de 7.748 motonaves, consolidándose como uno de los principales puntos de tránsito marítimo del país y reafirmando a Cartagena como un destino turístico líder durante la temporada alta, con un incremento cercano al 10 % frente al año anterior. Estos resultados estuvieron respaldados por acciones permanentes de inspección y control, la implementación de dispositivos institucionales, la ampliación de horarios nocturnos, rondas de seguridad y el seguimiento continuo a las actividades marítimas y turísticas desarrolladas en la bahía y las zonas insulares del Distrito.

Al respecto, el Capitán de Puerto de Cartagena, el Capitán de Navío Alberto Luis Buelvas, afirmó: “_Desde la Capitanía de Puerto de Cartagena damos un parte exitoso por el fin de la temporada 2025. Podemos hablar de más de 150.000 personas movilizándose en el mar, incrementando en un 10 % la cifra del año pasado. Nuestros inspectores acompañaron todas las actividades de la mano con los turistas_”.

El oficial agregó que “_cero siniestros en el mar demuestran que el acompañamiento de las autoridades, en sinergia con los turistas y el cumplimiento de las normas, nos permiten vivir unas vacaciones sin contratiempos que lamentar_”, destacando el comportamiento responsable de los usuarios del mar durante la temporada.

Estas cifras reflejan el compromiso permanente de la Dimar con el fortalecimiento de la seguridad marítima, la prevención de incidentes y la promoción de una cultura de navegación responsable, orientada a garantizar temporadas vacacionales seguras y confiables en los litorales e islas de Colombia.