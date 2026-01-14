Metrosalud fortalece su red con la modernización de siste centros asistenciales

Valle de Aburrá

Las intervenciones contaron con una inversión superior a los 20.000 millones de pesos y buscan garantizar una prestación del servicio en condiciones dignas y seguras.

Las obras incluyeron adecuaciones en cubiertas, fachadas, puertas, ventanas, pisos, luminarias, unidades sanitarias y diferentes áreas de atención, fortaleciendo la capacidad operativa de los centros asistenciales.

Los trabajos se desarrollaron en los centros de salud de Villa del Socorro, Campo Valdés y Carpinelo, así como en las unidades hospitalarias San Antonio de Prado, Belén y Santa Cruz. Adicionalmente, la renovación de la Unidad Hospitalaria Manrique presenta un avance superior al 90 %.

De acuerdo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en los dos primeros años de la actual administración ya se han intervenido más de 30 sedes entre centros de salud y unidades hospitalarias.

“Estas renovaciones permiten que nuestros pacientes reciban una atención médica en instalaciones más cómodas y seguras, mientras que nuestros profesionales de la salud trabajan en entornos que favorecen su desempeño y les brindan mejores condiciones laborales”, afirmó el subgerente de la Red de Servicios de la E. S. E. Metrosalud, Javier Gutiérrez Rodas.

Con estas intervenciones, la administración distrital avanza en la consolidación de una red hospitalaria más adecuada y eficiente, orientada a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para la población de Medellín.