Lluvias dejan al Tolima con 16 municipios en alerta amarilla y 5 en roja

Tolima

Las lluvias de las últimas horas dejó al Tolima con 17 municipios en alerta naranja, 16 en amarilla y 5 municipios en alerta roja por probabilidad de deslizamientos informó Andrea Mayorquin, directora de Gestión del Riesgo en el departamento.

“Nos han reportado precipitaciones en todo el departamento, por ejemplo, en Palocabildo se registraron caída de arboles y deslizamientos. También tenemos reporte de vendaval en los municipios de Coello, Saldaña y Honda”, dijo Andrea Mayorquin.

Por otra parte, en el municipio de Riblanco se reportó una persona una persona desaparecida por inmersión en un balneario sobre la vía que conecta al sector de Bilbao.

“Referente a los pronósticos y alertas del IDEAM, tenemos alerta por deslizamientos en 17 municipios en naranja, 16 en amarilla y 5 en roja, además alertas hidrológicas en 10 municipios en amarillo y 8 en naranja”, destacó la funcionaria.

Los pronósticos indican que seguirá lloviendo en el Tolima

La directora de Gestión del Riesgo del Tolima manifestó que “Enviamos un mensaje de recomendación a todos los turistas, visitantes y a la comunidad en general que los pronósticos indican que continuaremos con precipitaciones en el departamento así que debemos tomar todas las medidas preventivas para las actividades que tengamos que realizar”.

Finalmente, advirtió que las lluvias que se están presentando podrían generar crecientes súbitas en algunas zonas del departamento por lo que hay que estar atentos a los cambios en el comportamiento de los ríos.

Dato: los municipios que están en alerta roja por probabilidad de deslizamientos son Ibagué, Ataco, Cajamarca, Chaparral y el Líbano,