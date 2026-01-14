Firman acuerdo para buscar a más de 135 mil desaparecidos en registros de damnificados

Familiares de personas desaparecidas en Bogotá exigen respuesta por parte de la Fiscalía

BOGOTÁ

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia.

El convenio establece el uso del Registro Único de Damnificados (RUD) y del Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) de la UNGRD como herramientas de consulta para apoyar los procesos de búsqueda humanitaria y extrajudicial que adelanta la UBPD.

Las entidades reiteran que el cruce de información se realizará bajo estrictos criterios de legalidad, confidencialidad y protección de datos personales.

Según lo acordado, la UNGRD entregará únicamente coincidencias que puedan resultar útiles para la localización de personas, mientras que la UBPD garantizará el uso reservado y exclusivamente humanitario de la información.

“Este acuerdo pone la información del Estado al servicio de la vida y de las familias que por años han buscado respuestas. Desde la UNGRD ponemos a disposición nuestros registros con un enfoque estrictamente humanitario, para ayudar a reducir la incertidumbre y acompañar la búsqueda de las más de 135 mil personas que aún no han sido encontradas”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El objetivo de la alianza es el intercambio de datos clave para agilizar los procesos de búsqueda.

“En desarrollo de su labor misional, la UBPD ha logrado 648 entregas dignas a las familias y la localización de 464 personas encontradas con vida, cifras que evidencian la importancia de sumar capacidades institucionales”, explicó la entidad.

Por su parte, la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, señaló que, “la búsqueda de las personas desaparecidas es una labor profundamente humanitaria que se nutre del trabajo articulado en los territorios y del compromiso de diversos actores sociales e institucionales”.

El acuerdo también contempla la creación de un equipo técnico conjunto encargado de definir los protocolos de intercambio de información y hacer seguimiento a su implementación.