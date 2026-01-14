Familiares de Fico, Amaya, y otros a los que les quieren tumbar sus candidaturas ante el CNE

Caracol Radio conoció la lista completa de los candidatos al Congreso que enfrentan procesos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que podrían quedar por fuera de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

En total, ya se estudian al menos 100 demandas, y el número podría crecer en las próximas semanas. Estos son los cinco casos más llamativos.

La más reciente revocatoria apunta a la actual representante a la Cámara, Marelen Castillo, investigada por presunta doble militancia. Castillo llegó al Congreso por el Estatuto de la Oposición con el aval del partido Liga, fundado por el fallecido Rodolfo Hernández, y ahora aspira al Senado por el Centro Democrático, sin haber renunciado previamente a su curul, al menos un año antes de la inscripción.

El otro nombre es el del exalcalde de Bucaramanga, que enfrenta una queja por doble militancia. Aunque su candidatura al Senado es por Salvación Nacional, en los últimos años estuvo vinculado al partido Colombia Justa Libres. Cabe recordar que su elección como alcalde ya había sido anulada por esta misma causa.

También aparece el actual representante por la circunscripción afro, Miguel Polo Polo, que también es investigado por doble militancia. Según la demanda, llegó al Congreso avalado por un consejo comunitario distinto al que ahora respalda su aspiración para las elecciones de 2026.

Los posibles inhabilitados

La hermana de Federico Gutiérrez y cabeza de lista al Senado del partido Creemos, que enfrenta una demanda por inhabilidad, debido a su parentesco con una autoridad civil y administrativa: su hermano, actual alcalde de Medellín.

Y Jhon Amaya, número cinco en la lista de la Alianza Verde al Senado, y que también está en la mira del CNE por una posible inhabilidad por ser hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Ñapa

Además, como lo ha contado Caracol Radio, se busca tumbar toda la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. Lo llamativo es que la demanda proviene de la UTL de la representante María del Mar Pizarro, del mismo partido, quien recientemente había cuestionado el orden de la lista tras quedar en el quinto lugar. La acción judicial se basa, precisamente, en no haber respetado el orden de votación para conformarla.