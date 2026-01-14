Escuela taller de Cartagena abre convocatoria gratuita para formar jóvenes en oficios técnicos

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) abrió el proceso de inscripciones para la selección de jóvenes que se formarán durante 2026 como técnicos laborales en oficios tradicionales y contemporáneos vinculados a la conservación del patrimonio cultural y al desarrollo productivo de la ciudad.

Entre el 13 y el 30 de enero, la Etcar recibirá las postulaciones de aspirantes interesados en certificarse en albañilería, carpintería, pintura, jardinería, electricidad, soldadura y cocina. En total, se seleccionarán aproximadamente 200 jóvenes, con 30 cupos disponibles por taller.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres entre los 18 y 28 años, pertenecientes a los grupos A y B en el Sisbén, que hayan cursado como mínimo hasta noveno grado de bachillerato y que deseen acceder a una formación técnica gratuita orientada al fortalecimiento de sus competencias laborales.

“La institución no solo forma técnicos laborales, sino que brinda oportunidades reales de aprendizaje en escenarios de práctica, como los proyectos de mantenimiento y conservación de las Fortificaciones y la unidad productiva Baluarte de Santo Domingo – Escuela Taller, entre otros. De esta manera, contribuimos a la preservación de los oficios tradicionales, fortalecemos el talento local y proyectamos a la Etcar como una institución que transforma el futuro de los jóvenes”, señaló el director encargado, Jorge Redondo.

Proceso de inscripción

El proceso inicia con la descarga y diligenciamiento en físico del formulario de inscripción, el cual deberá ser entregado junto con los documentos requeridos en la sede de la Etcar, ubicada en el barrio Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Los documentos solicitados son:

• Copia de la cédula de ciudadanía

• Certificado de afiliación a EPS o Fosyga

• Recibo de servicio público

• Diploma de bachiller o certificación de estudios (mínimo hasta 9°)

• Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional

Una vez verificada la documentación, los aspirantes serán citados a entrevista y examen de admisión, cuyas fechas serán comunicadas por la institución a través de sus canales oficiales.

El proceso de formación es totalmente gratuito e incluye afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), dotación de uniformes y equipos de protección personal, materiales de práctica, apoyo nutricional y acompañamiento psicosocial.