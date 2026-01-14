Con tecnología de punta, Aguas de Cartagena monitorea redes del sistema de alcantarillado

Estos equipos de última tecnología permiten realizar mantenimiento predictivo sin excavaciones, facilitando la detección temprana de posibles afectaciones como fisuras, grietas, roturas, obstrucciones y desgastes, tanto en tuberías como en cámaras de inspección y acometidas domiciliarias.

Las unidades están equipadas con cámaras robotizadas direccionables, que cuentan con cabezales especiales capaces de introducirse en las tuberías para explorar su interior, grabar vídeos y capturar imágenes fijas de alta nitidez en tiempo real. La información obtenida nos permite elaborar reportes técnicos detallados y precisos para una gestión más eficiente.

“El uso de esta tecnología nos permite anticiparnos a fallas, planificar mejor nuestras intervenciones y reducir al mínimo el impacto de las obras en la ciudad. Es una herramienta clave para garantizar la continuidad y calidad del servicio”, afirmó John Montoya Cañas, gerente de Aguas de Cartagena.

La incorporación de estos dos vehículos representa además la renovación del parque automotor especializado de la empresa y consolida la adopción de métodos más seguros y eficientes para la inspección de redes, protegiendo la integridad del personal operativo.

“Seguimos incorporando herramientas innovadoras que apoyan el desarrollo de nuestras operaciones y nos permiten prestar un servicio de mayor calidad a la ciudad”, agregó el directivo.