Civil herido tras enfrentamiento del Ejército y el ELN

Desde el Catatumbo, miembros de comunidades rural están denunciando que la noche de este 13 de enero, se registró un intercambio de disparos entre presuntos miembros del ELN y tropas del Ejército Nacional, en el cual quedó herido un civil.

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el enfrentamiento se presentó cuando los hombres armados intentaban realizan un reten ilegal en el corregimiento Reyes Campo Dos, en Tibú.

No obstante, aseguran que el civil está fuera de peligro, pues resultó herido con un disparo en la palma izquierda de la mano, en esos momentos el herido fue trasladado a la IPS Campo Dos, donde el personal medico brindó la respectiva atención, y que hasta el momento no se reportan más heridos ni muertos.

Situación de orden público en el Catatumbo

En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias han provocado desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades, homicidios y una fuerte presión sobre la población civil, que queda atrapada en medio de la disputa por el control territorial y de economías ilegales.

El Catatumbo está conformado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. A pesar de su riqueza en recursos naturales, la región presenta altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo, y desde hace décadas ha sido escenario de disputas entre grupos armados ilegales.

Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), se estima que durante este año unas 200.000 personas podrían verse afectadas por el escalamiento del conflicto en estos municipios, lo que representaría a más de la mitad de la población del territorio.