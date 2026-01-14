Carlos Arroyo le pega jonrón a Guillermo Zúñiga y Caimanes gana el primero de la gran final

En una final digna de una película de suspenso, drama y acción, Carlos Arroyo se vistió de héroe al conectar jonrón con Edgar Barrios corriendo y Caimanes de Barranquilla dejó manilla en mano a Tigres de Cartagena 2 carreras por 1, anoche en el estadio “Edgar Rentería”.

Carlos Arroyo le pescó un lanzador grandes ligas Guillermo Zúñiga sentenciando el juego en el cierre del noveno episodio, provocando la algarabía de los fanáticos de Caimanes.

Fue un juego de alto picheo, defensa fina de los dos equipos, un noveno capítulo para la historia de las finales en el béisbol colombiano, en la parte alta Daniel Vellojín sacudió jonrón a lo profundo del jardín derecho para que Tigres de Cartagena se fuera arriba 1 por 0.

Pero el gran momento estaba por llegar, Tigres envió a la lomita a su preciado relevista Guillermo Zúñiga para tratar de asegurar el triunfo, pero el abredor del episodio, Juniel Querecuto le pegó imparable al prado derecho siendo reemplazado por el “Pinch runner” Edgar Barrios.

El escenario quedó dispuesto para el chacho de la película, Carlos Arroyo, le pescó un picheo en su zona de poder a Guillermo Zúñiga y se llevó la cerca por el jardín izquierdo sentenciado el juego.

La afición congregada en el estadio “Edgar Rentería” disfruto del juego, los de casa saborearon el triunfo, mientras los visitantes salieron cabizbajos por el jonrón de Carlos Arroyo.

Labor de los lanzadores

Nabil Crismatt abrió el juego por Caimanes trabajando 5.0 entradas, no permitió carreras, admitió 4 imparables, no regaló boletos, recetó 3 ponches, usó 67 picheos (49 strikes).

Luego pasaron por la lomita; Las entradas de Emerson Martínez (2.1), Yeury Gervacio (0.1), Emilker Guzmán (1.0) y el relevista ganador Ezequiel Zabaleta lograron sacar un “out” y se llevó el triunfo.

Por Tigres abrió el duelo, Julio Cesar Vivas, lanzó 5.0 episodios, no permitió carreras, admitió 3 imparables, sacó a los últimos 11 bateadores en forma seguida, 0 boletos, repartió 3 ponches, usó 70 picheos (51 strikes),

Luego siguió en el morro; Yoiner Camacho (1.1) episodios, Gilberto Chu (0.2), Jefferson Villabona (1.0) y el relevista perdedor Guillermo Zúñiga no lograron colgar un “out” permitiendo sencillo de Juniel Querecuto y el bambinazo final de Carlos Arroyo.

La ofensiva

Caimanes pegó 5 imparables; Carlos Arroyo, de 4-2, 1 jonrón, 1 anotada, 2 carreras remolcadas. Juniel Querecuto, de 4-1. Harold Ramírez, de 3-1 y Jesús Marriaga, de 2-1, 1 boleto.

Tigres conectó 9 incogibles; Daniel Vellojín, de 4-2, 1 jonrón, 1 anotada, 1 carrera remolcada. Guillermo Quintana, de 4-2. Miguel de León, de 3-2. Dayán Frías, de 4-1. Lorenzo Cedrola, de 4-1 y Ronaldo Hernández, de 4-1.

Hoy segundo juego

Estadio “Edgar Rentería” de Barranquilla7:00 PM Tigres (C) vs Caimanes (B)