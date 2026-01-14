Brigadier General Eduardo Arias Rojas asume la comandancia de la Séptima División

Medellín

Este 14 de enero, se llevó a cabo en el campo de paradas “General José María Córdova”, del Cantón Militar de la Cuarta Brigada, en Medellín, la transmisión de mando de la Séptima División del Ejército Nacional.

¿Quién es el Brigadier General Eduardo Arias Rojas?

El Brigadier General Arias Rojas, nuevo comandante de la Séptima División, es oriundo de Ibagué, Tolima. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1992 y fue ascendido al grado de subteniente el 1 de diciembre de 1993. Pertenece al Arma de Caballería y cuenta con una amplia trayectoria operacional y administrativa dentro de la institución.

El alto oficial ha sido distinguido con más de 30 condecoraciones militares, entre ellas la medalla Servicios Distinguidos en Orden Público en cuatro oportunidades, Servicios Distinguidos en Operaciones contra el Narcotráfico, Campaña del Sur, Servicios Distinguidos del Ministerio de Defensa, así como las medallas José María Córdova, Antonio Nariño y las de 15, 20 y 30 años de servicio.

El narcotráfico como un reto

“La lucha contra el narcotráfico lo hemos venido realizando en toda la jurisdicción de la séptima división. Pero tenemos una orden presidencial, como una orden del Ministerio de Defensa, como una orden del Comando General, que es la incautación del clorhidrato de cocaína, la destrucción y ubicación de insumos y laboratorios de pasta a base de coca. Allá también nos vamos a enfocar y ese es el trabajo que se va a realizar”, especificó el Brigadier General Eduardo Arias Rojas.

El nuevo comandante agradeció la confianza del alto mando y reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para fortalecer la seguridad en Antioquia, Córdoba, Chocó, ocho municipios de Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.