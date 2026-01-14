Base catastral de Cartagena supera los 100 billones de pesos

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación, reportan que la base catastral de la ciudad alcanzó en el 2026 los 100,3 billones de pesos.

El aumento fue posible gracias a la gestión catastral del AMB Catastro Cartagena, que a cierre de 2025 generó un aumento en el avalúo catastral de la ciudad de 6,10%, pasando de $91,8 billones en enero de 2025 a más de 97,4 billones de pesos a diciembre del mismo año, una cifra que es el resultado de una gestión oportuna y eficiente, y de un arduo trabajo de incorporación de nuevos predios a la base catastral.

A esta cifra se sumó a inicios del 2026 un 3% de aumento nacional anual, dejando el avalúo catastral del Distrito en 100,3 billones de pesos, 9,28% más que en la vigencia del 2024.

“Hoy Cartagena cuenta con una gestión catastral fortalecida, con procesos técnicos y jurídicos que están dando resultados positivos para los cartageneros y por supuesto para el Distrito, en correspondencia con la confianza que ha depositado en nosotros el alcalde Dumek Turbay”, indicó Libardo García, director del AMB, gestor catastral de la Heroica.

El secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González, afirmó: “Con el aumento en el avalúo catastral de 2025 y la proyección de cerca de 100,3 billones de pesos en avalúo catastral para 2026, AMB Catastro Cartagena nos ha evidenciado su compromiso con el fortalecimiento de esta gestión y la planificación para el desarrollo de la ciudad. Cada peso derivado de un mayor avalúo catastral se invertirá en más programas de desarrollo social, colegios, hospitales y pavimento en los barrios, porque en el Gobierno de Dumek Turbay lo mejor está por venir para Cartagena en este 2026”.

Avances en la gestión de trámites

Durante el año anterior, la entidad recibió 37.607 solicitudes, de las cuales 36.642 fueron resueltas en la vigencia 2025, para un porcentaje de gestión superior al 98,2%, quedando solo pendiente por resolver el 1,8% de lo solicitado por los ciudadanos.

De las solicitudes pendientes, el 14,5%, es decir 96, son recursos de reposición y derechos de petición, y el restante, 565 son trámites catastrales. En el 2025 se entregaron el 100% de los productos solicitados, que sumaron más de 10 mil entre certificados y cartas catastrales, entre otros.

Además, se finalizaron exitosamente el 100% de los 769 trámites pendientes que se recibieron durante el empalme por parte del antiguo gestor catastral de la ciudad a finales del 2024.

“Estos indicadores reflejan una respuesta efectiva a las necesidades de los ciudadanos. Hemos atendido en nuestros dos puntos de atención, en Manga, callejón Olaya, y en la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, a más de 20 mil ciudadanos, además de participar durante el año en espacios de Gobierno al Barrio en Daniel Lemaitre, Chiquinquirá, El Pozón, entre otros, acercando el servicio público catastral. En 2026 seguiremos garantizando espacios para brindar un servicio oportuno y cercano para resolver inquietudes y acompañar los trámites catastrales de la ciudad”, indicó el director de AMB.

En el 2025, el AMB adelantó un trabajó estratégico con Corvivienda, Apoyo Logístico y Registro de Instrumentos Públicos para la gestión de 154 resoluciones con efectos registrales en el marco del proceso de titulación en el Distrito, además de un relacionamiento cercano con CAMACOL Bolívar, avanzando satisfactoriamente en los trámites solicitados por esta agremiación.

Fortalecimiento de la base catastral

Uno de los compromisos de la gestión en el territorio era la incorporación a la base catastral de la ciudad de 13 mil predios que aún no estaban registrados. A cierre de la vigencia, AMB Catastro Cartagena reportó la incorporación de 18.083 predios, cerrando con un cumplimiento del 139%.

El número de predios del Distrito pasó de 316.337 en enero de 2025, a 334.420 a cierre de año, representando un incremento de 5,6 billones de pesos respecto a los nuevos predios incorporados a la base durante la gestión.

En el proceso de incorporación de predios el gestor catastral trabajó de la mano con las Notarías Públicas del Distrito, al igual que con las constructoras y empresas privadas.

En la vigencia 2025 se incorporaron a la base geográfica más de 30 mil predios, se trataban de inmuebles que tienen información alfanumérica pero no estaban dibujados en la base gráfica catastral, lo cual es fundamental para la información geográfica de la ciudad, la toma de decisiones geoespaciales y a la vez es un insumo para MIDAS, el Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo de la Alcaldía de Cartagena. Este trabajo se hizo con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que fue clave para el acceso al archivo histórico del Distrito, lo que sirvió como base en el trabajo de depuración catastral.

Adicional a esto, se realizó un proceso de depuración específica en los centros poblados de Tierra Bomba, Caño del Oro, Bocachica y Punta Arena, para el proyecto de acueducto y alcantarillado liderado por la Alcaldía y Aguas de Cartagena en el marco del proceso de articulación interinstitucional y las acciones conjuntas definidas en cumplimiento de la sentencia T012.

Avances en modernización

La página web institucional de AMB Catastro Cartagena, www.catastrocartagena.ambq.gov.co, se consolidó en el 2025 como un canal clave para la orientación y consulta ciudadana, gracias a la actualización de contenido pedagógico, la consulta en línea del estado de trámites y la solicitud de productos a través de la Ventanilla Virtual.

Además, se habilitó el chatbot CATA, que permite a los usuarios conocer el estado de sus trámites, avances que fortalecen la transparencia y facilitan el acceso a los servicios sin necesidad de desplazamientos.

Cartagena cuenta también con su Observatorio Inmobiliario, una herramienta digital estratégica para la planificación y el desarrollo del territorio, que pone a disposición de la ciudadanía el mapa de compraventas de los últimos cinco años, el mapa de ofertas de venta por zonas de la ciudad y el primer boletín de análisis de la dinámica del mercado inmobiliario.

Con estos resultados, AMB Catastro Cartagena reafirma para el 2026 su compromiso con el fortalecimiento de la gestión catastral y la disponibilidad de información confiable para la planificación y el desarrollo de Cartagena de Indias.