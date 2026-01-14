Accidente en zona norte de Cartagena dejó dos personas heridas

El siniestro vial involucró un vehículo tipo taxi, de placas FXW616, conducido por Óscar Luis Bello Terán, quien resultó herido y fue trasladado en ambulancia a la Clínica Barú.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Resultando con trauma en región lumbar, trauma en tórax y trauma en mano derecha”, indicó el reporte de las autoridades de tránsito.

En el hecho también se vio involucrada una motocicleta de placas MLC56H, conducida por Camilo Castro Castro, quien fue trasladado a la Clínica Serena del Mar con heridas en el párpado superior, lesiones en tejido blando, herida abierta en la pierna izquierda y laceraciones en la mano izquierda.

De acuerdo con la información preliminar, el motociclista presuntamente transitaba en sentido contrario y en aparente estado de embriaguez, circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.