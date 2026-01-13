En ArmoníaEn Armonía

Lupus: sus primeros síntomas y cómo vivir con una enfermedad “silenciosa”

¿Qué es el lupus, cómo son sus primeros síntomas, de qué manera identificarlo y cómo vivir con una enfermedad que se considera silenciosa? La doctora Gloria Vásquez, reumatóloga, especialista en enfermedades autoinmunes, y Lina Marcela Carrillo, paciente de esta enfermedad y co fundadora de la Fundación Analú, que se dedica a visibilizar y ayudar a resignificar esta condición, nos explican detalladamente.

27:03

Lupus: cómo son sus primeros síntomas, de qué manera identificarlo. Imagen vía Getty Images

