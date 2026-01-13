Logramos avances significativos: Andrey Avendaño, comandante de Frente 33, por diálogos con Gobierno

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 de las disidencias de las Farc, que hacen presencia en la zona del Catatumbo, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los avances en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional y la crisis de violencia en esa región de Colombia.

“En cierto modo sí hemos logrado avances significativos”, afirmó, a pesar de reconocer de que en zonas como la del Catatumbo es difícil ver dichos progresos en medio de la constante violencia que ejercen los grupos armados.

Además, resaltó que han hecho avances importantes con las comunidades.

¿Cuál es la responsabilidad del Frente 33 con la violencia en el Catatumbo?

Avendaño aceptó que, en medio de una situación de conflicto armado, el Frente 33 de las disidencias Farc tiene responsabilidad por la ola de violencia, pues “el hecho de planificar una operación militar en contra del ELN”, los compromete.

“El problema es entre el ELN y nosotros”, afirmó. Por eso, cuestionó que el Ejército de Liberación Nacional ingrese hasta los cascos urbanos para resguardarse allí.

“Nosotros tenemos control sobre Versalles, pero no encuentra a un guerrillero (del Frente 33) en el casco urbano, sino en las montañas”, indicó.

“Si fueron ellos quienes iniciaron la confrontación, ¿por qué no asumir?, ¿por qué meter a la población?”, agregó.

Finalmente, destacó que ellos como organización adoptaron el compromiso de no recibir a menores de 18 años en sus filas, algo que, según señaló, demuestra su compromiso de paz.

Escuche la entrevista completa aquí: