Grave accidente en La Cordialidad frente a Las Palmeras dejó un muerto y una mujer herida

Como Holber Castillo fue identificada la persona que murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido en La Cordialidad, frente a la zona de moteles del barrio Las Palmeras.

Lo que se pudo establecer sobre este hecho, es que el ahora occiso, al parecer intentó pasar la carretera con otra persona, y fue arrollado por un bus de Transcaribe que pretendía salir del Patio Portal. El golpe fue tan fuerte que su cuerpo quedó tendido varios metros más adelante.

Por su parte, también se conoció que otra persona permanece con heridas de consideración producto del hecho, y está con pronóstico reservado en un centro asistencial del distrito.