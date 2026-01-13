El drama policial “FBI” celebra su episodio número 150

Regresa el drama policial “FBI” de Universal Television, Wolf Entertainment y CBS Studios, del productor ejecutivo ganador del Emmy Dick Wolf, la serie sigue a un equipo élite dentro de la oficina de campo del Buró Federal de Investigaciones en Nueva York, comprometido con resolver los crímenes más complejos de la ciudad y del país, protegiendo la seguridad de todos los ciudadanos.

En sus nuevos episodios, retomando los acontecimientos de “Takeover”, el estreno de temporada dirigido por Alex Chapple llevará a los espectadores más allá del funcionamiento interno de la agencia. Esta vez, la trama explorará cómo sus miembros utilizan inteligencia y tecnología de vanguardia cada día para liderar investigaciones de alto riesgo con el objetivo de dar caza a los individuos más peligrosos del mundo.

Cortesía: Universal+ - Serie “FBI” Ampliar

En esta nueva temporada, “FBI” regresa con la fórmula que la ha convertido en favorita del público: tensión constante, secuencias de acción magistralmente filmadas y el meticuloso desenlace paso a paso de cada caso. Fiel al sello de las producciones de Wolf Entertainment, la serie explora las dinámicas personales y profesionales de los agentes, destacando el valor incomparable del trabajo en equipo.

En este regreso, la temporada mostrará el incansable trabajo de la Agente Especial Maggie Bell (Missy Peregrym, Rookie Blue), el Agente Especial Omar Adom “OA” Zidan (Zeeko Zaki, Homeland), y otros miembros del equipo, incluyendo al Asistente del Agente Especial a Cargo Jubal Valentine (Jeremy Sisto, Law & Order), la Agente Especial a Cargo Isobel Castille (Alana De La Garza, Law & Order), el Agente Especial Stuart Scola (John Boyd, Bones), y la Agente Especial Eva Ramos (Juliana Aidén Martínez, Griselda).

El cliffhanger (final en suspenso) que dejó al público expectante. La séptima temporada terminó de manera impactante: un grupo extremista intentó tomar el control de la agencia. Aunque la oficina parecía haber escapado de sus planes, la Agente Especial a Cargo Isobel Castille quedó herida. En este nuevo capítulo, finalmente conoceremos su destino en una temporada que marca el impresionante logro de 150 episodios al aire. Un regreso con un “giro siniestro” en la historia. La octava temporada arrancó con pura adrenalina mientras el equipo investiga la desaparición de un juez federal. “FBI” está exclusivamente en Universal Premiere y Universal+.