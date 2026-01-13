El cuerpo de Yeison Jiménez ya fue entregado a sus familiares según Medicina Legal

El último adiós a Yeison Jiménez: Fecha y lugar en la que los fans podrán despedir al artista // Caracol Radio

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que el cuerpo del cantante Yeison Jiménez fue entregado a sus familiares, luego de su fallecimiento en un siniestro aéreo ocurrido el pasado sábado en Paipa, Boyacá, en la región centro-oriental de Colombia.

“Medicina Legal informa que el cuerpo del cantante Yeison Jiménez ya fue entregado a sus familiares y salió de la entidad. Agradecemos a sus seguidores el respeto y la comprensión en este momento”, señaló el instituto.

La familia del artista, oriundo de Manzanares Caldas, anunció que tiene previsto organizar un homenaje en memoria de los seis fallecidos en el accidente. Sin embargo, no se han dado detalles sobre la fecha y hora, ya que los trámites con Medicina Legal aún estaban en proceso.

El Instituto también confirmó que dos de los cinco cuerpos, han sido identificados mediante odontología forense. Mientras tanto, continúan los exámenes médico legales para identificar los otros dos cadáveres.