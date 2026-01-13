Cuatro titíes fueron liberados en su hábitat natural tras ser víctimas de tráfico ilegal de fauna

Valle de Aburrá

Varios individuos de la especie Oedipomidas leucopus, conocidos como “tití gris”, regresaron a su hábitat natural, tras completar un proceso de atención, rehabilitación y readaptación de duración de aproximadamente un año.

El proceso de liberación fue resultado de un trabajo articulado entre diferentes entidades ambientales, entre ellas el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corpocaldas y Cornare.

Los pequeños primates fueron rescatados gracias al llamado de la comunidad y las denuncias de la ciudadanía. Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) del municipio de Caldas para atender las secuelas que presentaban debido a la tenencia ilegal, pérdida del grupo familiar y riesgos relacionados con la interacción con estructura humana.

Proceso de recuperación

Los titíes grises iniciaron un proceso de rehabilitación física y de comportamiento, enfocado en la reducción de acondicionamiento humano y el fortalecimiento de conductas naturales para la supervivencia y preparación de la vida en su entorno natural.

Al momento de finalizar la fase de rehabilitación, se realizó una reintroducción blanda con acompañamiento técnico y monitoreo en el oriente antioqueño, para la readaptación al hábitat natural.

“Surgió un proceso de liberación blanda, donde se adecuaron unos módulos o biomas de rehabilitación, esos animales se llevaron a ese lugar, se abrieron sus módulos con alimento, ellos fueron explorando su hábitat natural, venían, iban y volvían hasta que ya no volvieron a este bioma, por lo cual se hace un seguimiento comunitario participativo, arrojando que esta especie está en este momento en su lugar de distribución natural”, detalló Andrés Alberto Gómez Higuita, supervisor del CAVR de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Llamado a la protección de fauna silvestre en el territorio metropolitano

Desde el 2024, veinte individuos de esta especie endémica de la región han ingresado al CAVR; por tal razón, la autoridad ambiental hace un llamado a la ciudadanía para la protección de diversas especies, reiterando que la fauna silvestre no es mascota y a reportar a las autoridades competentes en caso de identificar la tenencia y el tráfico ilegal de fauna.